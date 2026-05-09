Джейпи Нил: «Хочу поздравить всех с Днем Победы. С моего приезда в Россию не устаю удивляться, насколько это масштабный праздник»

Тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил поздравил всех с Днем Победы.

Тренер казанской «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил оценил победу команды над «Красным Яром » во втором туре чемпионата России по регби (31:7).

«Прежде всего хочу поздравить всех с Днем Победы, с момента моего приезда в Россию не устаю удивляться, насколько это масштабный праздник.

Что касается регби, я очень доволен победой, матчи против «Красного Яра» для нас всегда складываются непросто. Мы пока не полностью набрали ход, но сегодня команда показала, что движется в правильном направлении.

В отдельных моментах получилось показать то, к чему мы стремимся. Дальше будем прибавлять и становиться лучше», – рассказал специалист.