Лейтон Экстин – лучший игрок первого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’’
Экстин – лучший игрок 1-го тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘.
Регбист московского «Динамо» Лейтон Экстин стал лучшим игроком первого тура чемпионата России по версии Спортса’’.
Экстин набрал 30% голосов. На втором месте Евгений Елгин («Енисей-СТМ», 24%), Леонид Калинин – 3-й («Динамо», 18%), Игорь Федоров – 4-й («Слава-МАР», 15%), Хушнуд Сангинов – 5-й («Красный Яр», 13%).
Экстин сделал хет-трик по попыткам в матче против «Локомотива» (55:7).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем