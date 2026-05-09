Лейтон Экстин – лучший игрок первого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’’

Экстин – лучший игрок 1-го тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘.

Регбист московского «Динамо» Лейтон Экстин стал лучшим игроком первого тура чемпионата России по версии Спортса’’.

Экстин набрал 30% голосов . На втором месте Евгений Елгин («Енисей-СТМ», 24%), Леонид Калинин – 3-й («Динамо», 18%), Игорь Федоров – 4-й («Слава-МАР», 15%), Хушнуд Сангинов – 5-й («Красный Яр», 13%).

Экстин сделал хет-трик по попыткам в матче против «Локомотива» (55:7).

