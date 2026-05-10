  Чемпионат России по регби. 2-й тур. «Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр», «Локомотив» обыграл «Славу-МАР», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо»
Чемпионат России по регби. 2-й тур. «Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр», «Локомотив» обыграл «Славу-МАР», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо»

9 и 10 мая прошли матчи второго тура чемпионата России по регби-2026.

Два матча в прямом эфире показывал Спортс’’. 

Чемпионат России по регби

2-й тур

9 мая

Стрела-Ак Барс – Красный Яр – 31:7 (10:7)

Стрела-Ак Барс: попытки – Корфф, Людик, Малербе, Ткаченко, реализации – Стинкамп (4), штрафные – Стинкамп.

Красный Яр: попытки – Ретиф, реализации – Таумалоло.
 

10 мая

Локомотив – Слава-МАР – 34:8 (12:5)

Локомотив: попытки – Мюллер (4), Жарков, Абесадзе, реализации – Андрей Янюшкин (2).

Слава-МАР: попытки – Березовский, штрафные – Баженов.

ВВА-Подмосковье – Динамо – 5:56 (5:35)

ВВА-Подмосковье: попытки – Товмасян.

Динамо: попытки – Гилев (2), Шевцов (2), Пархоменко, Абрамов, Экстин, Дорофеев, реализации – Фуше (8).

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Записи трансляций регби

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Блин, я понимаю в какой стране мы живем... Наши вековые традиции и походы. НО: скажите, пжлст, кто-нибудь Александру Владимировичу, что его сын - это не десятка уровня основного состава команды премьер-лиги. Тем более, если эта команда планирует за что-то бороться.

На подмену, выйти, когда игра сделана, на ничего не значащий матч и тому подобное - можно его ставить, хоть спорно. Но на серьезные матчи нужен нормальный десятый в пару к Сергею Янюшкину.
Прилично народу пришло в Пензе на первый домашний матч. Даже на обычно пустой второй трибуне группки болельщиков есть, и даже выездная группа поддержки Славы.
Ответ Scrumhalf
Прилично народу пришло в Пензе на первый домашний матч. Даже на обычно пустой второй трибуне группки болельщиков есть, и даже выездная группа поддержки Славы.
Выездная группа это да_)
Опять трансляции матча тура не будет на Спортсе.
Ответ Scrumhalf
Опять трансляции матча тура не будет на Спортсе.
Матч Страна показывает
Ответ Scrumhalf
Опять трансляции матча тура не будет на Спортсе.
Матч-ТВ, наверное, теперь так и будет по 1 матчу из каждого тура забирать в свою трансляцию...
Красноярское регби ощутимо деградирует по сравнению со стрелой и динамо
Не понравился матч, даже не досмотрел второй тайм. Не красиво играли.
Ответ ОЛЛС1911
Не понравился матч, даже не досмотрел второй тайм. Не красиво играли.
да вы батенька гурман
Смотрел в живую, кайф_)
Локо с победой! Марсель Мюллер игрок матча.
Ответ Scrumhalf
Локо с победой! Марсель Мюллер игрок матча.
Он вас не спасёт_)
Нихрена себе у Фуше 8 реализаций... ЮАР его надо вместо Либбока рассмотреть, вряд ли все 8 по центру были))) А то у Бокке за Поллардом пропасть в плане бьющих
вва совсем плох...думаю их бы сейчас и ЦСКА разнёс в одну калитку
опять погода мерзостная
