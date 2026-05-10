Чемпионат России по регби. 2-й тур. «Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр», «Локомотив» обыграл «Славу-МАР», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо»
«Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр» во 2-м туре чемпионата России по регби.
9 и 10 мая прошли матчи второго тура чемпионата России по регби-2026.
2-й тур
9 мая
Стрела-Ак Барс – Красный Яр – 31:7 (10:7)
Стрела-Ак Барс: попытки – Корфф, Людик, Малербе, Ткаченко, реализации – Стинкамп (4), штрафные – Стинкамп.
Красный Яр: попытки – Ретиф, реализации – Таумалоло.
10 мая
Локомотив – Слава-МАР – 34:8 (12:5)
Локомотив: попытки – Мюллер (4), Жарков, Абесадзе, реализации – Андрей Янюшкин (2).
Слава-МАР: попытки – Березовский, штрафные – Баженов.
ВВА-Подмосковье – Динамо – 5:56 (5:35)
ВВА-Подмосковье: попытки – Товмасян.
Динамо: попытки – Гилев (2), Шевцов (2), Пархоменко, Абрамов, Экстин, Дорофеев, реализации – Фуше (8).
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
На подмену, выйти, когда игра сделана, на ничего не значащий матч и тому подобное - можно его ставить, хоть спорно. Но на серьезные матчи нужен нормальный десятый в пару к Сергею Янюшкину.