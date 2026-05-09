United Rugby Championship. 17-й тур. «Ленстер» обыграл «Лайонс», «Коннахт» победил «Манстер» и другие результаты
«Глазго» обыграл «Кардифф Блюз» в 17-м туре United Rugby Championship.
8 и 9 мая прошли матчи 17-го тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
17-й тур
8 мая
Глазго Уорриорс (Шотландия) — Кардифф Блюз (Уэльс) — 40:17 (21:7)
Ольстер (Ирландия) — Стормерс (ЮАР) — 38:38 (21:17)
9 мая
Буллс (ЮАР) — Дзебре (Италия) — 54:19 (26:12)
Шаркс (ЮАР) — Бенеттон (Италия) — 46:7 (20:0)
Ленстер (Ирландия) — Лайонс (ЮАР) — 31:7 (14:7)
Оспрейс (Уэльс) — Скарлетс (Уэльс) — 27:20 (17:5)
Дрэгонс (Уэльс) — Эдинбург (Шотландия) — 15:24 (10:14)
Коннахт (Ирландия) — Манстер (Ирландия) — 26:7 (19:0)
Турнирное положение: Глазго – 59 очков (17 игр), Стормерс – 58 (17), Ленстер – 57 (17), Буллс – 53 (17), Лайонс – 53 (17), Манстер – 51 (17), Кардифф Блюз – 50 (17), Ольстер – 49 (17), Коннахт – 48 (17), Шаркс – 40 (17), Оспрейс – 39 (17), Эдинбург – 37 (17), Бенеттон – 33 (17), Скарлетс – 25 (17), Дрэгонс – 25 (17), Дзебре – 15 (17).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
