Super Rugby. 13-й тур. «Хайлендерс» обыграли «Уоротас», «Моана Пасифика» уступила «Харрикейнс», другие результаты
8 и 9 мая прошли матчи 13-го тура Super Rugby.
8 мая
Крусейдерс (Новая Зеландия) – Блюз (Новая Зеландия) – 36:20 (12:13)
Редс (Австралия) – Чифс (Новая Зеландия) – 21:31 (7:10)
9 мая
Хайлендерс (Новая Зеландия) – Уоротас (Австралия) – 31:26 (28:7)
Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 17:50 (5:19)
Брамбис (Австралия) – Вестерн Форс (Австралия) – 32:15 (14:10)
Турнирное положение: Харрикейнс – 45 очков (11 игр), Чифс – 40 (11), Блюз – 38 (12), Крусейдерс – 32 (12), Брамбис – 29 (12), Редс – 27 (11), Хайлендерс – 24 (12), Уоротас – 21 (11), Фиджиан Друа – 20 (11), Вестерн Форс – 18 (11), Моана Пасифика – 4 (12).
