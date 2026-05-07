Алексей Попов: «В регби очень сложные и запутанные правила. В этом его сила и одновременно слабость, потому что это отпугивает болельщиков»

Спортивный комментатор Алексей Попов рассказал, как начинал работать в регби, и отметил специфику правил в этом виде спорта.

«С комментированием все получилось достаточно интересно. Причем благодаря вашему сайту [Спортс’’]. У меня был блог на вашем сайте.

Да, как раз 2006-2007 годы, наверное. Я там делал заметки только о гонках. И вот был последний тур Кубка шести наций, а он всегда проходит в один день – то есть три матча играются подряд, один за одним.

Я смотрел, и как-то меня распирало желание поделиться с людьми. Я написал заметку, понимая, что она никому не будет интересна. На следующий день ко мне подходит на работе Василий Кикнадзе – наш руководитель тогда. Я не помню, канал еще назывался «Спорт» или уже «Россия-2».

Но в любом случае на Шаболовке, да. И он ко мне подходит и говорит: а ты что, регби любишь? Я говорю: да. Он: а что ты раньше-то молчал?

Выяснилось, что он не просто любил регби, а входил в совет Федерации регби, в котором и я сейчас состою. И он купил для показа Кубок мира, который проходил во Франции. Говорит: а почему ты его не прокомментируешь? Я говорю: я вообще не комментирую ничего, кроме «Формулы-1». А он: и напрасно.

Дальше последовали несколько недель ожесточенных споров. Надо заметить, что и в хоккее меня уговаривали комментировать долго, много лет. Все знали, что я его люблю. И всегда, буквально с 1992 года, когда я начал комментировать гонки, меня уговаривали комментировать хоккей.

Я всегда отказывался, объяснял, что я – болельщик. Я не могу профессионально комментировать. Либо буду болеть за одну команду, либо мне будет не очень интересно. Ну, короче, это не мое, оставьте меня в покое. И я так ни разу и не комментировал хоккей. Только в фильме «Хоккейные папы» сыграл хоккейного комментатора. Вот так, забавно. Но это полностью фикшн, потому что в жизни я никогда такого не делал.

А с регби несколько недель отпирался, но Василий меня уговаривал: что я буду не один, чтобы ко мне посадят опытного человека, бывшего игрока или бывшего судью. И что они будут отвечать за правила – пояснять сложные, спорные моменты. А мне нужно просто комментировать, отвечать за эмоции.

А в регби все время принимают новые правила, за этим надо следить. Но даже когда ты следишь... Я не могу сказать, что без коллеги сейчас на 100% правильно интерпретировал бы все эпизоды. Я иногда смотрю и думаю: ага, это оно. Потом бах – а это не оно. Спасибо, что есть люди, которые разбираются.

Регби – это не только голы и секунды, не только эмоции, быстрое движение на поле, но и очень четкие, очень сложные и запутанные правила. Но в этом тоже его сила. И одновременно слабость, потому что это отпугивает болельщиков.

Но возвращаясь к теме – вот так я и пришел в регби. Мы полностью показывали Кубок мира-2007. На матч за третье место и финал мы даже поехали с Димой Шмаковым. Это было в Париже, на «Стад де Франс». Тогда там была забастовка, холодно. Мы пешком шли на стадион. 100 тысяч человек пешком – ни метро не ходит, ни такси не ездят.

В общем, это было очень весело, интересно. И в качестве подготовки у меня было всего лишь 6 исторических финалов: мы купили все финальные матчи прошлых Кубков мира. И все их прокомментировали», – рассказал Попов в интервью Спортсу’’.

Алексей Попов – большой разговор с комментатором про профессию и регби