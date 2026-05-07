  • Алексей Попов: «Мне очень нравится комьюнити регби. Когда адреналин чуть-чуть отступает, остается характер – а он либо сволочной, либо добрый. У регбистов всегда добрый»
Комментатор Алексей Попов, который входит в высший совет Федерации регби России, рассказал о дружелюбной атмосфере в этом виде спорта.

– Регбисты даже внешне суровые люди. Но я в прошлом году почти весь сезон отсмотрел и, наверное, за все время видел только один момент, когда было столкновение.

– Это практически погрешность. Плюс к этому, опять же, люди борются в небольшом чемпионате и репетативно встречаются друг с другом. А иногда есть уже личные прецеденты, когда ты помнишь обидчика. Именно личные, а не командные.

Здесь есть важное соперничество – красноярское дерби, например. Но поскольку они все дружат с детства, условные Первухин и Чупров (главный тренер «Енисея-СТМ» и президент «Красного Яра» соответственно – Спортс’’) между собой отлично общаются. То есть они конкурируют в спортивном поле, но не настраивают команды в раздевалке как на смертный бой.

И между болельщиками та же самая история. Там нет забитых стрелок, нет фанатских бандформирований, нет легендарной истории, как они ездили на матч, сколько человек куда-то забрали, сколько попало в больницу и так далее. Это к лучшему.

– Я слышал, что была чуть ли не традиция, что игроки обеих команд после матча вместе зависали.

– Это называется третий тайм. В полулюбительских дивизионах Франции, Шотландии или Уэльса это происходит на стадионе: в зале для тренировок накрываются столы, это делает принимающая сторона. Это не какое-то там, знаете, нарушение режима в тайне от тренера. Это реально традиция. Хорошо поиграли, хорошо отдохнули. <...>

– Вы с кем-то общаетесь из регби? Со спортсменами, с тренерами?

– Всех боссов я вижу постоянно во время заседаний совета. Когда матчи на стадионе, естественно, подходят люди, с которыми мы были на Кубке мира, с которыми на сборную ездили. Естественно, все меня знают, я всех знаю. Многие игроки тоже там, многие действующие игроки.

Вообще, мне очень нравится комьюнити регби, если можно так сказать. Там такая сплоченность. Люди живут этим общим интересом.

Опять, я не пытаюсь на противопоставление с другими видами спорта сейчас сказать, но что-то мне подсказывает, что это намного более искреннее сообщество, чем многие другие. Давайте сформулируем вот так.

– А не может тут влиять тот факт, что это не такое уж и большое комьюнити?

–  Возможно. Более тесная обстановка. Но специфика игры тоже: здесь можно получить, но надо терпеть. Нытики отсеиваются рано, в спортивной школе, быстро переходят на другие виды спорта.

– Ну и всегда во время матчей вижу, как соперники друг другу помогают. Уронили кого-то – сразу руку подали.

– Потому что легко ставить себя на это место. Это игра, а не война.

– Хотя обычно в России в других видах спорта в основном соревнования воспринимаются как битвы.

– Нет, здесь тоже оно воспринимается как битва. Иначе ты не выиграешь. Но человеческий фактор внутри всегда остается. И когда эмоция, адреналин чуть-чуть отступает, остается характер. А характер либо сволочной, либо добрый. У регбистов всегда добрый характер. Всегда. Каким бы он ни выглядел огромным, суровым бойцом, это всегда очень добрый человек, – сказал Попов интервью Спортсу’’.

Алексей Попов – большой разговор с комментатором про профессию и регби

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
телевидение
logoАлексей Попов
Александр Первухин
Сергей Чупров
logoКрасный Яр
logoЕнисей-СТМ
Прочитал и просто приятно
