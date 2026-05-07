Алексей Попов: «Проблема комментатора в том, чтобы в нужный момент замолкать. Информацию надо выдавать очень дозированно»

Алексей Попов: проблема комментатора в том, чтобы в нужный момент замолкать.

Спортивный комментатор Алексей Попов считает, что в его работе нужно уметь вовремя замолчать.

– А, кстати, помогает, что [в регби] судей слышно в эфире?

– Конечно, конечно. Это прекрасно. Это появилось несколько лет назад. И это гениально. Нам еще надо было над собой сделать усилие, чтобы в нужный момент замолчать. Проблема комментатора в том, чтобы замолкать.

Например, в гонках есть тим-радио, которого, кстати, сейчас меньше, потому что очень много жалоб из команд, чтобы их секреты не раскрывали. И это тим-радио надо было переводить. А здесь-то русские! Ты слышишь русских судей, и переводить ничего не надо – просто молчи и слушай. Потом с коллегой обсуждаем: он говорит, что сказал судья, почему так сказал, а мы с вами думали вот так, а судья видит вот так.

Повторы опять-таки – они появились задолго до футбольного ВАР. Там сколько копий сломано. А в регби эта система существовала уже несколько лет. И отлично существовала, и все к этому привыкли. Никто с этим не спорит, ни у кого это не вызывает проблем.

Потому что это действительно очень важно: заступил, не заступил, была попытка, была игра вперед или нет. От этого зависит итоговый счет.

На мой взгляд, это одно из гениальных телевизионных решений именно показа регби. Это работает и хорошо работает, заметьте. Потому что одно дело – просто что-то повесить там, а здесь мы действительно их слышим. Даже они иногда не могут не слышать друг друга – с помощником или с человеком, который сидит на видеопросмотре. <...>

– Как вы готовитесь к эфирам? В одном интервью говорили, что подготовка не заканчивается никогда. Это так?

– У меня никогда.

– Но как это примерно выглядит? Вот есть определенный матч чемпионата России, вы на нем работаете.

– Я узнаю [о матче] больше чем за неделю. И, собственно, освежаю все свои записи по предыдущим матчам. Иногда пересматриваю даже не столько игры этих команд между собой, сколько последние матчи команд с другими соперниками. Я читаю их интервью, со всеми игроками. Выписываю из своей базы данных – условно, рост, вес и так далее.

– У вас есть отдельная база данных?

– Да, я обновляю ее, все, что удается собрать. Понятно, что вряд ли взрослые люди еще вырастут. Если человек уже был 189 см, он вряд ли 195 станет потом вдруг. Но количество игр, количество попыток и так далее – это все меняется. Поэтому я сразу обновляю.

Но когда я говорил, что готовлюсь 24 часа в сутки, все-таки имел в виду «Формулу-1», а не регби. Здесь меня спасает от переработки тот факт, что не так много информации. При всем желании 24 часа в сутки не можешь готовиться.

– Конечно.

– Понимаете, да? Во-первых, люди не очень любят, чтобы ты давил статистикой. Когда я начинал, то по неопытности считал своим долгом про каждого игрока еще и через запятую добавить его рост, вес и все команды, за которые он играл. Потом понял, что это лишняя информация, которую надо выдавать очень дозированно.

Если травма и все ходят вокруг, и крупным планом показали человека на лавке, тогда про него можно сказать что-то более развернутое. А если по ходу игры человек занес попытку, то достаточно сказать, что это его третья попытка в этом розыгрыше, и все. Не обязательно перечислять все его тактико-технические характеристики.

Это вопрос больше внутренней дисциплины, чем того, что это реально пригождается. Ошибка молодого комментатора.

Если бы я в «Формуле» пытался рассказать все, что прочитал, выписал и так далее, то просто говорил бы, вообще не останавливаясь, в диком темпе. А позиции мы бы узнали только на финише. Все это время я пытался бы судорожно рассказать, не глядя, что там происходит.

Все-таки мы комментируем прямой эфир. И первичным должно быть то, что происходит здесь и сейчас, а какие-то красивые подробности – они вторичные. Возникла пауза, можно рассказать. Не возникла – бог с ними, ничего страшного. Не надо стараться любой ценой показать: а я еще вот это знаю.

Просто пытаешься ставить себя на место зрителя. Я много смотрю спорт и понимаю, что бы хотел слышать, а что, если надо, сам погуглю.

Очень сильно эволюционировало количество баз данных, сайтов, приложений, всего. Человек, которому действительно интересна дополнительная информация, ее легко найдет. Не обязательно телевизионный комментатор должен все это рассказывать.

– А как было раньше?

– Раньше, даже будучи комментатором, ты и сам поди узнай что-то. А теперь ты тонешь в информации, из которой главное искусство – просто вычленять нужное. А еще большее искусство – сдержаться и все это не рассказывать в эфире, а иногда дать зрителю возможность самому найти. Кому интересно – тот нагуглит легко. Это не секретная информация, – рассказал Попов в интервью Спортсу’’.

