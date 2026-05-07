Алексей Попов против мата в эфирах: «Если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? Если человек любит спорт, это не значит, что он должен быть быдлом»

Комментатор Алексей Попов считает, что в трансляциях не должно быть мата.

Спортивный комментатор Алексей Попов назвал темы, которые считает табуированными для эфира.

– Есть у вас личные табу, что в эфире не надо говорить? В чем-то ограничиваете себя?

– Во-первых, я категорически против мата. Категорически. Ну, на телевидении и так его нет, но вот с появлением интернет-трансляций я смотрю, что общая культура, к сожалению...

Я не хочу как старый дед ворчать. Мне скоро 52, и можно сказать, что это все потому, что я старый дед. Когда мне было 18 и я начал комментировать, я тоже знал матерные слова. Поверьте, у меня тоже были друзья, с которыми мы пили пиво и разговаривали как и все вокруг.

Но одно дело – как ты разговариваешь с друзьями; а другое – когда ты вышел перед людьми. И для меня это даже не табу, которое я установил. Я просто не могу понять, как так можно.

Это касается и пошлостей, туалетной темы, половой тематики. Еще раз, я не ханжа. Я точно такой же нормальный человек, как и все, с друзьями, в своей компании, когда мы на картодроме или играем в антикафе. Естественно, я не общаюсь на «вы» с друзьями, которых знаю 25 лет.

Но когда ты в эфире, не ты тут шоумен, а ты всего лишь часть этой трансляции. Это большое отличие. Но опять – это эволюция общества, она мне в целом не нравится, и поэтому, возможно, я ворчу как старый дед, который вспоминает былые времена. Но я считаю, что и в наше время можно остаться воспитанным, нормальным, приличным человеком.

Я много хожу на классическую музыку – при том что я металлист – я прекрасно разделяю, не буду вскакивать. Даже если болеро ускоряется, я не буду вскакивать, кидать козу и трясти головой. А на металлическом концерте я буду это делать. И это та же самая ситуация.

Уместно, с моей точки зрения, одно в одном, другое в другом. Если человек любит спорт, это не значит, что он обязательно должен быть быдлом. Наоборот, надо стараться людей мотивировать к приличному поведению. А если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? – рассказал Попов в интервью Спортсу’’.

Алексей Попов – большой разговор с комментатором про профессию и регби