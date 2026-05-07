  • Алексей Попов против мата в эфирах: «Если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? Если человек любит спорт, это не значит, что он должен быть быдлом»
Алексей Попов против мата в эфирах: «Если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? Если человек любит спорт, это не значит, что он должен быть быдлом»

Комментатор Алексей Попов считает, что в трансляциях не должно быть мата.

Спортивный комментатор Алексей Попов назвал темы, которые считает табуированными для эфира.

– Есть у вас личные табу, что в эфире не надо говорить? В чем-то ограничиваете себя?

– Во-первых, я категорически против мата. Категорически. Ну, на телевидении и так его нет, но вот с появлением интернет-трансляций я смотрю, что общая культура, к сожалению...

Я не хочу как старый дед ворчать. Мне скоро 52, и можно сказать, что это все потому, что я старый дед. Когда мне было 18 и я начал комментировать, я тоже знал матерные слова. Поверьте, у меня тоже были друзья, с которыми мы пили пиво и разговаривали как и все вокруг.

Но одно дело – как ты разговариваешь с друзьями; а другое – когда ты вышел перед людьми. И для меня это даже не табу, которое я установил. Я просто не могу понять, как так можно.

Это касается и пошлостей, туалетной темы, половой тематики. Еще раз, я не ханжа. Я точно такой же нормальный человек, как и все, с друзьями, в своей компании, когда мы на картодроме или играем в антикафе. Естественно, я не общаюсь на «вы» с друзьями, которых знаю 25 лет.

Но когда ты в эфире, не ты тут шоумен, а ты всего лишь часть этой трансляции. Это большое отличие. Но опять – это эволюция общества, она мне в целом не нравится, и поэтому, возможно, я ворчу как старый дед, который вспоминает былые времена. Но я считаю, что и в наше время можно остаться воспитанным, нормальным, приличным человеком. 

Я много хожу на классическую музыку – при том что я металлист – я прекрасно разделяю, не буду вскакивать. Даже если болеро ускоряется, я не буду вскакивать, кидать козу и трясти головой. А на металлическом концерте я буду это делать. И это та же самая ситуация.

Уместно, с моей точки зрения, одно в одном, другое в другом. Если человек любит спорт, это не значит, что он обязательно должен быть быдлом. Наоборот, надо стараться людей мотивировать к приличному поведению. А если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? – рассказал Попов в интервью Спортсу’’.

Алексей Попов
"Но когда ты в эфире, не ты тут шоумен, а ты всего лишь часть этой трансляции."
Каждому из Шнякиных, Геничей, ипотек и прочих нужно это прочитать, заучить и повторять по 10 раз перед каждым эфиром. В обязательном порядке.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Попов разве на федеральном канале трансляции ведёт?
Полностью согласен с Поповым.
Качество коментаторов матч тв по сранению даже с Окко просто днище морское , часто выключаю звук ,жаль нет кнопки с интершумом
Наверное, он лучший комментатор,кого я слышал в эфире! Что в формуле,что в регби...да и вообще.
Мата вообще много стало. Раньше как-то четко фильтровалось, во дворе - да. в школе уже нет. Чтобы в публичном месте или когда вещаешь на миллион человек - даже подумать было нельзя. Но тренд на это задаётся сверху. Если министр иностранных дел через б. разговаривает, то почему другие собственно должны быть иначе.
Комментарий скрыт
так он и так быдлит и с включенным и с выключенным
Ну тут +100500 прав, безусловно.
Претензии к комментариям самого Алексея в Ф1 иного характера.
При этом немного странный факт - в редких случаях, когда Алексей комментит в соло, напоминает себя лучших лет.
последний стоящий комментатор на ТВ, всяким губам, ипотекам, пупсикам поучиться бы
Как говорится, Попов выдал базу. Полностью согласен.

Конечно, я рассуждаю как абсолютный ровесник Попова – погуглил сейчас его дату рождения, и оказалось, что я старше на целых пять дней 😀

Но если серьёзно, целиком и полностью разделяю и его воспоминания, и его представления о том, как должно быть.
Формулой не интересуюсь, смотрел в детстве периодически. Но Попов запомнился, классный голос, эрудированный мужчина, металлист. Одни плюсы
Вчера в сотый раз пересматривая победный гол Ковальчука в овертайме канадцам ,тоже поймал себя на мысли что очень трудно было бы удержаться и не заматериться)))
Но честь и хвала нашим комментаторам - по крайней мере в микрофон ничего подобного не было)
Это ещё и через «Ютьюб» с соцсетями и стримингами пошло. Границы нормы намеренно размывались. Свобода от цензуры — значит вседозволенность. «Ящик» — это скучно, там взрослые.

А в итоге мат-перемат уже от юношей в магазинах и общественном транспорте, не говоря уже про гуляющих школьников по улицам. То, что раньше было во дворе, причём весьма неказистом и неблагополучном... Делать каждый раз замечания, что невоспитанность в публичном месте не красит человека, — только нервы тратить.

А Алексей Львович прав — куда-то и идём, в беспросветность и тьму.
Тренд.... Любое говношоу на ютубе включаешь, миллионы просмотров, а там мат через слово.
После этого понимаешь, на какое дно опустилось воспитание, что взрослые люди себе позволяют мат в эфирах. Интересно, как их дети и жены к этому относятся? Дома тоже такое общение. Мусагалиевщина какая-то
