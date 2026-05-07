Алексей Попов против мата в эфирах: «Если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? Если человек любит спорт, это не значит, что он должен быть быдлом»
Спортивный комментатор Алексей Попов назвал темы, которые считает табуированными для эфира.
– Есть у вас личные табу, что в эфире не надо говорить? В чем-то ограничиваете себя?
– Во-первых, я категорически против мата. Категорически. Ну, на телевидении и так его нет, но вот с появлением интернет-трансляций я смотрю, что общая культура, к сожалению...
Я не хочу как старый дед ворчать. Мне скоро 52, и можно сказать, что это все потому, что я старый дед. Когда мне было 18 и я начал комментировать, я тоже знал матерные слова. Поверьте, у меня тоже были друзья, с которыми мы пили пиво и разговаривали как и все вокруг.
Но одно дело – как ты разговариваешь с друзьями; а другое – когда ты вышел перед людьми. И для меня это даже не табу, которое я установил. Я просто не могу понять, как так можно.
Это касается и пошлостей, туалетной темы, половой тематики. Еще раз, я не ханжа. Я точно такой же нормальный человек, как и все, с друзьями, в своей компании, когда мы на картодроме или играем в антикафе. Естественно, я не общаюсь на «вы» с друзьями, которых знаю 25 лет.
Но когда ты в эфире, не ты тут шоумен, а ты всего лишь часть этой трансляции. Это большое отличие. Но опять – это эволюция общества, она мне в целом не нравится, и поэтому, возможно, я ворчу как старый дед, который вспоминает былые времена. Но я считаю, что и в наше время можно остаться воспитанным, нормальным, приличным человеком.
Я много хожу на классическую музыку – при том что я металлист – я прекрасно разделяю, не буду вскакивать. Даже если болеро ускоряется, я не буду вскакивать, кидать козу и трясти головой. А на металлическом концерте я буду это делать. И это та же самая ситуация.
Уместно, с моей точки зрения, одно в одном, другое в другом. Если человек любит спорт, это не значит, что он обязательно должен быть быдлом. Наоборот, надо стараться людей мотивировать к приличному поведению. А если комментатор пытается опуститься ниже уровня аудитории, куда мы идем? – рассказал Попов в интервью Спортсу’’.
Алексей Попов – большой разговор с комментатором про профессию и регби
Каждому из Шнякиных, Геничей, ипотек и прочих нужно это прочитать, заучить и повторять по 10 раз перед каждым эфиром. В обязательном порядке.
Претензии к комментариям самого Алексея в Ф1 иного характера.
При этом немного странный факт - в редких случаях, когда Алексей комментит в соло, напоминает себя лучших лет.
Конечно, я рассуждаю как абсолютный ровесник Попова – погуглил сейчас его дату рождения, и оказалось, что я старше на целых пять дней 😀
Но если серьёзно, целиком и полностью разделяю и его воспоминания, и его представления о том, как должно быть.
Но честь и хвала нашим комментаторам - по крайней мере в микрофон ничего подобного не было)
А в итоге мат-перемат уже от юношей в магазинах и общественном транспорте, не говоря уже про гуляющих школьников по улицам. То, что раньше было во дворе, причём весьма неказистом и неблагополучном... Делать каждый раз замечания, что невоспитанность в публичном месте не красит человека, — только нервы тратить.
А Алексей Львович прав — куда-то и идём, в беспросветность и тьму.
После этого понимаешь, на какое дно опустилось воспитание, что взрослые люди себе позволяют мат в эфирах. Интересно, как их дети и жены к этому относятся? Дома тоже такое общение. Мусагалиевщина какая-то