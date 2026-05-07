Алексей Попов о комментировании: «Нужно доверительно разговаривать с людьми. Ты не артист, который со сцены поет поклонникам, а те мобилами машут»

Комментатор Попов об эфирах: ты не артист, которому поклонники машут мобилами.

Спортивный комментатор Алексей Попов рассказал о своем подходе к работе.

– Я заметил, что вы по-разному комментируете гонки и регби. «Формулу-1» более быстро, динамично, а регби – скорее размеренно, неспешно. Это осознанно или само так получается?

– У меня нет такого ощущения. Мне ровно обратное люди говорили. Говорили, почему бы мне не орать на гонках всю дорогу, как в регби. Ну, здесь сколько людей, столько мнений.

– Я больше регби смотрю, чем автогонки. Поэтому, возможно, так и кажется.

– Я не считаю, что надо орать все время. Не потому, что я не справлюсь. Как раз я легко справлюсь, потому что всего два тайма по 40 минут, большая пауза в середине. А я привык, что гонки и по три часа могут идти, в последнее время без рекламных пауз. Короче говоря, 40 минут я могу проорать от и до.

Вопрос в другом. Мне кажется, что орать нужно в те моменты, когда люди убегают в попытки. Если орать всю дорогу, зрители не поймут.

Есть люди, которые смотрят всю трансляцию, но большинство все-таки в этот момент либо телефон листают, либо чай на кухне делают. У них есть общий фон комментария. Когда в этом фоне начинается повышение, они понимают – что-то происходит.

Та же самая история в гонках. Не стоит все время орать. Орать надо в тот момент, когда начинается обгон. Или столкновение, или питстоп, или что-то еще.

Та же самая история, на мой взгляд, с регби. Когда ты привлекаешь внимание? Если ты все время создаешь псевдоинтригу, то потом выглядишь как мальчик, который кричал «волки». И потом, когда все случилось по-настоящему, ему никто не поверил.

Если ты все время орешь, то когда что-то на самом деле произойдет, тебе уже никто не поверит, а ты не сможешь еще в два раза громче орать. Это уже будет искусственно.

У меня были моменты, когда я пытался в гонках подражать, условно, американскому NASCAR. Но потом пришел к тому, что нужно доверительно разговаривать с людьми. Разговаривать! Не пытаться исполнить какой-то перформанс.

Потому что ты не артист, который со сцены поет поклонникам, а те мобилами машут. Нет. Ты вместе с людьми смотришь этот регбийный матч. Ты с ними общаешься. Уважительно, доверительно. Мы с вами вместе смотрим этот матч, эту гонку. Это мой подход. Кому-то он может не нравиться, но всем не угодишь.

Я прошел возраст, когда болезненно переживал каждую критику. Я понял, что если ты пытаешься угодить каждому, то люди требуют от тебя противоречивые вещи, и ты можешь как сороконожка топтаться на месте. Прислушиваться – это одно. Но свою линию работы все равно выстраиваешь сам – в основе своих представлений о прекрасном, – рассказал Попов в интервью Спортсу’’.

