  Алексей Попов о комментировании: «Нужно доверительно разговаривать с людьми. Ты не артист, который со сцены поет поклонникам, а те мобилами машут»
Алексей Попов о комментировании: «Нужно доверительно разговаривать с людьми. Ты не артист, который со сцены поет поклонникам, а те мобилами машут»

Спортивный комментатор Алексей Попов рассказал о своем подходе к работе.

– Я заметил, что вы по-разному комментируете гонки и регби. «Формулу-1» более быстро, динамично, а регби – скорее размеренно, неспешно. Это осознанно или само так получается?

– У меня нет такого ощущения. Мне ровно обратное люди говорили. Говорили, почему бы мне не орать на гонках всю дорогу, как в регби. Ну, здесь сколько людей, столько мнений.

– Я больше регби смотрю, чем автогонки. Поэтому, возможно, так и кажется.

– Я не считаю, что надо орать все время. Не потому, что я не справлюсь. Как раз я легко справлюсь, потому что всего два тайма по 40 минут, большая пауза в середине. А я привык, что гонки и по три часа могут идти, в последнее время без рекламных пауз. Короче говоря, 40 минут я могу проорать от и до.

Вопрос в другом. Мне кажется, что орать нужно в те моменты, когда люди убегают в попытки. Если орать всю дорогу, зрители не поймут. 

Есть люди, которые смотрят всю трансляцию, но большинство все-таки в этот момент либо телефон листают, либо чай на кухне делают. У них есть общий фон комментария. Когда в этом фоне начинается повышение, они понимают – что-то происходит.

Та же самая история в гонках. Не стоит все время орать. Орать надо в тот момент, когда начинается обгон. Или столкновение, или питстоп, или что-то еще. 

Та же самая история, на мой взгляд, с регби. Когда ты привлекаешь внимание? Если ты все время создаешь псевдоинтригу, то потом выглядишь как мальчик, который кричал «волки». И потом, когда все случилось по-настоящему, ему никто не поверил.

Если ты все время орешь, то когда что-то на самом деле произойдет, тебе уже никто не поверит, а ты не сможешь еще в два раза громче орать. Это уже будет искусственно. 

У меня были моменты, когда я пытался в гонках подражать, условно, американскому NASCAR. Но потом пришел к тому, что нужно доверительно разговаривать с людьми. Разговаривать! Не пытаться исполнить какой-то перформанс.

Потому что ты не артист, который со сцены поет поклонникам, а те мобилами машут. Нет. Ты вместе с людьми смотришь этот регбийный матч. Ты с ними общаешься. Уважительно, доверительно. Мы с вами вместе смотрим этот матч, эту гонку. Это мой подход. Кому-то он может не нравиться, но всем не угодишь.

Я прошел возраст, когда болезненно переживал каждую критику. Я понял, что если ты пытаешься угодить каждому, то люди требуют от тебя противоречивые вещи, и ты можешь как сороконожка топтаться на месте. Прислушиваться – это одно. Но свою линию работы все равно выстраиваешь сам – в основе своих представлений о прекрасном, – рассказал Попов в интервью Спортсу’’.

Алексей Попов – большой разговор с комментатором про профессию и регби

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
«Российский голос Ф1» настоящая легенда.Я будучи юным прекрасно помню как с бабушкой смотрели гонки и помню все значимые моменты.Доминирование Шумахера,уход Сенны,чемпионство Райкконена,подиум Петрова…Большой мастер и настоящий профессионал. Долгих лет и дальнейшего развития.
Сдается мне, что последнюю гонку Сенны на нашем ТВ комментировал Ческидов. Не уверен, но Попов запомнился со второй половины 90-х
Имолу комментировал Алексей Попов.
Не знал, что Алексей комментирует регби.
Стоит попробовать посмотреть.
Да уже давно, лет десять наверное, а то и больше -)

Регби повезло с Алексеем. Один из лучших отечественных комментаторов в принципе.
20.

ЧМ 2007-го года показывали с его комментариями. Так я влюбился в игру. Но и турнир был отличным, чего уж тут
сразу подумал об одном популярном персонаже читая этот заголовок, Алексей прямо не скажет, но представляю, что он испытывал когда во времена Гран-при Сочи, именно в гоночный уикенд, Матч ТВ всеми силами пихал Губу на первый план, выставляя главным экспертом формулы 1 для зрителя который смотрит в первый раз, вот там как раз артист, цирка.
Один из самых приятных комментаторов.
Алексей Попов это один из лучших наших комментаторов. Жаль что в футболе таких комментаторов днем с огнем не найти.
Спасибо, обязательно попробую
Может и регби понравится)
Вот как раз 9 мая в 14:00 по мск Алексей будет комментировать на Матч ТВ игру Стрелы Казань и Красного Яра. Здесь на Спортсе тоже покажут: https://www.sports.ru/rugby/1117163067-chempionat-rossii-po-regbi-2-j-tur-strela-ak-bars-sygraet-s-krasnym-ya.html
Попов огромный молодец, конечно. Хотя надо помнить, что комментаторы и манеры бывают очень разные, и одной "верной" - нет.
