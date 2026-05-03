Андрей Сорокин: «Цель «ВВА-Подмосковье» в этом сезоне – максимально наиграть состав и побороться за пятое место»

Сорокин назвал борьбу за 5-е место целью «ВВА-Подмосковье» на сезон.

Главный тренер «ВВА-Подмосковье» Андрей Сорокин оценил поражение команды от «Енисея-СТМ» в первом туре чемпионата России по регби (13:54).

«Моментами игра у нас получилась. Но все равно допустили большое количество брака и не владели мячом достаточное количество времени. Все моменты, которые «Енисей-СТМ» получил от нашего мяча, сумел реализовать и занести попытки.

Концовка встречи не сильно меня удовлетворила, все же мы могли занести еще минимум две попытки. Необходимо поработать над концентрацией игроков на последнем пасе перед зачеткой. Хотелось бы пожелать ребятам поверить в себя, чуть-чуть уверенности пока не хватает.

Цели в этом сезоне? Максимально наиграть состав и побороться за пятое место», – рассказал Сорокин.

