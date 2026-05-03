  • Первухин о победе над «ВВА-Подмосковье»: «Большой радости я сегодня не получил, и для этого есть основания»
Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин недоволен игрой команды в победном матче против «ВВА-Подмосковье» (54:13).

«Показали весеннюю игру. Было много хороших моментов, всё делали неплохо, но в последний момент что-то рвалось. В первом матче сезона часто такая игра. Большой радости я сегодня не получил, и для этого есть основания.

Что могу сказать про новичков? Давайте дождемся более серьезных матчей. По сборам они выглядели хорошо, это игроки, которые реально усиливают наш состав и проблемные позиции. Конечно, большая благодарность нашим болельщикам за то, что в такую неприятную погоду пришли на стадион. Это всегда добавляет нам определенную ответственность перед ними», – рассказал Первухин.

