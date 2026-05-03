Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории – собрали почти 13 тыс зрителей
Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории.
Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории – на три матча сходили 12969 зрителей.
9154 болельщика посетили матч «Динамо» и «Локомотива» на ВТБ-Арене, 2703 человека пришли на «Енисей-СТМ» – «ВВА-Подмосковье», 1112 – на «Слава» – «Красный Яр».
«Стрела-Ак Барс» в первом туре не играла.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всего лишь, но дальше — больше
Здорово! Но как же криво выглядит чемпионат с турами из трёх матчей, где она из команд вынуждена отдыхать. ФРР бы подтянула одну из команд Вышки, для ровного счёта.
Здорово! Но как же криво выглядит чемпионат с турами из трёх матчей, где она из команд вынуждена отдыхать. ФРР бы подтянула одну из команд Вышки, для ровного счёта.
Химик как-то раз уже подтянули раньше времени, теперь в нижегородской области нет регби.
Химик как-то раз уже подтянули раньше времени, теперь в нижегородской области нет регби.
А Металлург совсем никак было не спасти?
Воспользовались случаем)) Динамо на ВТБ Арене не будет постоянно играть
Воспользовались случаем)) Динамо на ВТБ Арене не будет постоянно играть
зато Пенза будет на Первомайском, Динамо будет в Лужниках, СТМ продолжит на Авангарде. Если есть цифры, почему бы их не посчитать)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем