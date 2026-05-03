  Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории – собрали почти 13 тыс зрителей
Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории – собрали почти 13 тыс зрителей

Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории.

Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории – на три матча сходили 12969 зрителей.

9154 болельщика посетили матч «Динамо» и «Локомотива» на ВТБ-Арене, 2703 человека пришли на «Енисей-СТМ» – «ВВА-Подмосковье», 1112 – на «Слава» – «Красный Яр».

«Стрела-Ак Барс» в первом туре не играла.

Всего лишь, но дальше — больше
Здорово! Но как же криво выглядит чемпионат с турами из трёх матчей, где она из команд вынуждена отдыхать. ФРР бы подтянула одну из команд Вышки, для ровного счёта.
Ответ Scrumhalf
Химик как-то раз уже подтянули раньше времени, теперь в нижегородской области нет регби.
Ответ mshnnya
А Металлург совсем никак было не спасти?
Воспользовались случаем)) Динамо на ВТБ Арене не будет постоянно играть
Ответ ОЛЛС1911
зато Пенза будет на Первомайском, Динамо будет в Лужниках, СТМ продолжит на Авангарде. Если есть цифры, почему бы их не посчитать)
