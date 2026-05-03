Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории – собрали почти 13 тыс зрителей

Первый тур чемпионата России по регби-2026 стал самым посещаемым в истории – на три матча сходили 12969 зрителей.

9154 болельщика посетили матч «Динамо » и «Локомотива » на ВТБ-Арене, 2703 человека пришли на «Енисей-СТМ » – «ВВА-Подмосковье», 1112 – на «Слава » – «Красный Яр ».

«Стрела-Ак Барс» в первом туре не играла.