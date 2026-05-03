  Кубок чемпионов по регби. 1/2 финала. «Ленстер» обыграл «Тулон», «Бордо-Бегль» победил «Бат»
Кубок чемпионов по регби. 1/2 финала. «Ленстер» обыграл «Тулон», «Бордо-Бегль» победил «Бат»

«Ленстер» обыграл «Тулон» в 1/2 финала Кубка чемпионов по регби.

2 и 3 прошли матчи 1/2 финала Кубка чемпионов по регби.

2 мая

Ленстер (Ирландия) – Тулон (Франция) – 29:25 (14:11)

3 мая

Бордо-Бегль (Франция) – Бат (Англия) – 38:26 (24:12)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
В этом году в полуфинале нет идеальных машин, у всех проблемы. Ленстер не так увереннно как обычно, Бат поднаелся и испытывал проблемы в последних играх. Бордо в сложной ситуации, есть риск пролететь мимо плей офф, просто немыслимо! Как и Бату команде не хватает свежести. Неожиданно уступили дома Монпелье, хотя бились по взрослому и основа была после отдыха, а соперник на полном расписании и тоже вышел в полуфинал. Тулон вроде как лишний, команду сильно лихорадило, но пришли в себя и набрали ход. Это все лирика конечно, уверен команды соберутся и выдадут максимум, отбросив все проблемы.
не забываем про кубок вызова где в полуфиналах сыграют сегодня в 7-30 ульстер с экзетером а завтра монпелье с драконами
Бордо заслуженно идет в финал, хотя чемпионы Англии до 73 минуты были в игре.
Отличный финал нас ждёт! У кого какой фаворит?
Болею за Бордо, шансы примерно 55/45 в пользу Лейнстера. Но надо смотреть, у кого меньше травм будет.
Судя по последним матчам, скорее у Бордо чуть больше шансов. Если не будет травм. Лейнстеру это не так страшно, состав у них более раздутый, а лучших игроков прошлого сезона, которые делали разницу в URC, они все равно уже потеряли.
Едва Тулон не переломил в самом конце, но собственные же ошибки не позволили это сделать.
Дальше пройдут французы
нет
Отдельно хочется упомянуть о вопиющем безобразии! После того что в прошлые выходные сотворила Тулуза, необходимо пожизненно дисквалифицировать всех игроков и тренерский штаб команды.
а что случилось ? я смотрел обзоры но там ничего такого не показали вопиющего....
Значит мне показалось.🙂
Ленстер давит, схватка у них мощная.
ну вот, тулон пока пока...абсолютно по игре...
Жаль, что Тулон слишком поздно начал играть и выпустил даже такой Лейнстер. Против середняков такой прием прокатывает, но в полуфинале КЧ - нет. И Гро сегодня был откровенно плох для своего уровня, сборной нужно обоих столбов менять.
