  Super Rugby. 12-й тур. «Моана Пасифика» уступила «Блюз», «Редс» обыграли «Брамбис» и другие результаты
Super Rugby. 12-й тур. «Моана Пасифика» уступила «Блюз», «Редс» обыграли «Брамбис» и другие результаты

«Редс» обыграли «Брамбис» в 12-м туре Super Rugby.

1 и 2 мая прошли матчи 12-го тура Super Rugby. 

1 мая

Харрикейнс (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 38:31 (24:10)

Уоротас (Австралия) – Вестерн Форс (Австралия) – 17:20 (10:10)

2 мая

Фиджиан Друа (Фиджи) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 24:14 (12:14)

Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Блюз (Новая Зеландия) – 19:45 (12:14)

Редс (Австралия) – Брамбис (Австралия) – 30:21 (17:7)

Турнирное положение: Харрикейнс – 40 очков (10 матчей), Блюз – 38 (11), Чифс – 36 (10), Редс – 27 (10), Крусейдерс – 27 (11), Брамбис – 25 (11), Фиджиан Друа – 20 (11), Уоротас – 20 (10), Хайлендерс – 20 (11), Вестерн Форс – 18 (10), Моана Пасифика – 4 (11).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Увы, Крусейдерс проиграли Харрикейнс просто потому, что Ураганы сейчас банально сильнее. Но игра Сейдерс уже в целом гораздо больше импонирует, чем в первой половине сезона.
Все же, я считаю, судьям надо строже относиться к сомнительным пасам (как перед последней попыткой хозяев), потому что вот эта формулировка "no clear and obvious evidence" предполагает, что на повторе будет видно пас на пять метров вперед? Так для такого и повтор не нужен. Ну, да ладно.
Ну, и остались вопросики к decision-making на последних минутах: не разыграть так хорошо расположенную контратаку три в два на левом краю, а потом перевод Хавили под сирену, когда ты владеешь мячом и вполне можешь продолжать позиционную атаку - зачем и для чего вообще?
Ответ Норвежский прихлебатель
very flat pass это как раз новозеландский термин, нечего жаловаться
Ответ М.Горький
Не те традиции, которые стоит продолжать культивировать. Хотя судьи в этом вопросе в Супер Регби хотя бы более-менее последовательны.
