Чемпионат России по регби. 1-й тур. «Динамо» разгромило «Локомотив», «Слава» уступила «Красному Яру», «Енисей-СТМ» обыграл «ВВА-Подмосковье»
«Динамо» разгромило «Локомотив» в 1-м туре чемпионата России по регби.
С 1 по 3 мая прошли матчи первого тура чемпионата России по регби.
1 мая
Динамо – Локомотив – 55:7 (31:0)
Динамо: попытки – Экстин (3), Калинин (2), Дорофеев (2), Журавлев, Хансен, реализации – Фуше (5).
Локомотив: попытки – Башев, реализации – Янюшкин.
Слава – Красный Яр – 22:28 (0:14)
Красный Яр: попытки – Сангинов (3), Ретиф, реализации – Таумалоло (4).
Слава-МАР: попытки – Федоров (2), Егоров (2), реализации – Баженов.
3 мая
Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье – 54:13 (26:6)
Енисей-СТМ: попытки – Эстерхейзен (3), Пельцер, Ровский, Елгин, Барышников, Малышкин, реализации – Гайсин (5), Маслов (2).
ВВА-Подмосковье: попытки – Шмелев, реализации – Казаков, штрафные – Казаков (2).
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
Что они там делали? Что тренировали? Игры нет вообще. Ни одной комбинации! Коридоры, схватки - никакие. Физуха - тоже слабо.
Такое ощущение, что никаких сборов не было - просто мужики собрались поиграть.
сидели там в карты играли да на море ходили
Ну над защитой работать и работать.
Не хватает Славе все-таки опытного тренера типа Амирханашвили.
А Яр вообще в эконом режим вышел и отработал без лишних изысков. Смущает только очень малое количество россиян в их составе, при одной из сильнейших школ в стране это нонсенс.
Тем интереснее будет ждать их встречу 10 мая в Пензе
Новоприбывшие пока не сыграны, пока сыграются,--несколько туров вот так сольют...
Какую игру емана? Чью? Локо играет?