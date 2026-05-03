Чемпионат России по регби. 1-й тур. «Динамо» разгромило «Локомотив», «Слава» уступила «Красному Яру», «Енисей-СТМ» обыграл «ВВА-Подмосковье»

«Динамо» разгромило «Локомотив» в 1-м туре чемпионата России по регби.

С 1 по 3 мая прошли матчи первого тура чемпионата России по регби.

Чемпионат России по регби

1-й тур

1 мая

Динамо – Локомотив – 55:7 (31:0)

Динамо: попытки – Экстин (3), Калинин (2), Дорофеев (2), Журавлев, Хансен, реализации – Фуше (5).

Локомотив: попытки – Башев, реализации – Янюшкин.

Слава – Красный Яр – 22:28 (0:14)

Красный Яр: попытки – Сангинов (3), Ретиф, реализации – Таумалоло (4).

Слава-МАР: попытки – Федоров (2), Егоров (2), реализации – Баженов.





3 мая

Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье – 54:13 (26:6)

Енисей-СТМ: попытки – Эстерхейзен (3), Пельцер, Ровский, Елгин, Барышников, Малышкин, реализации – Гайсин (5), Маслов (2).

ВВА-Подмосковье: попытки – Шмелев, реализации – Казаков, штрафные – Казаков (2).

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

