  • Чемпионат России по регби. 1-й тур. «Динамо» разгромило «Локомотив», «Слава» уступила «Красному Яру», «Енисей-СТМ» обыграл «ВВА-Подмосковье»
С 1 по 3 мая прошли матчи первого тура чемпионата России по регби.

Чемпионат России по регби

1-й тур

1 мая

Динамо – Локомотив – 55:7 (31:0)

Динамо: попытки – Экстин (3), Калинин (2), Дорофеев (2), Журавлев, Хансен, реализации – Фуше (5).

Локомотив: попытки – Башев, реализации – Янюшкин.

Слава – Красный Яр – 22:28 (0:14)

Красный Яр: попытки – Сангинов (3), Ретиф, реализации – Таумалоло (4).

Слава-МАР: попытки – Федоров (2), Егоров (2), реализации – Баженов.

3 мая

Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье – 54:13 (26:6)

Енисей-СТМ: попытки – Эстерхейзен (3), Пельцер, Ровский, Елгин, Барышников, Малышкин, реализации – Гайсин (5), Маслов (2).

ВВА-Подмосковье: попытки – Шмелев, реализации – Казаков, штрафные – Казаков (2).

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Я может что-то не понимаю. Но Локо же сборы проводил. Тренировался.
Что они там делали? Что тренировали? Игры нет вообще. Ни одной комбинации! Коридоры, схватки - никакие. Физуха - тоже слабо.
Такое ощущение, что никаких сборов не было - просто мужики собрались поиграть.
Ответ ShuhratKL
да какие сборы?
сидели там в карты играли да на море ходили
Ответ catcher69
Ну вот ощущения чисто такие и у меня
Ответ Scrumhalf
Как обещает РК Динамо, среди присутствующих на матче зрителей будут разыграны призы:
🎧 AirPods Pro 3
🎮 Sony PlayStation 5
📱 iPhone 17 Black 256 GB
⌚️ Apple Watch S11 46 mm

Чтобы участвовать, нужно сделать всего две вещи:
1. купить билет
2. прийти на матч

Прямо на Арене случайным образом определят выигрышные билеты на всех секторах и ярусах, объявят победителей и вручат им ценные подарки от партнеров.

А для активных болельщиков трибуны D будет ещё один отдельный специальный приз!
Так что, кто желает выиграть приз - приходите на матч!)))
Ответ Scrumhalf
Странно что во время чемпионата России в качестве призов разыгрывается продукция компаний из недружественных России стран.
Слава понравилась по сравнению с прошлым сезоном. Если будут играть также широко и быстро в атаке весь матч, а не моментами, то создадут проблемы многим. Еще бы иногда прагматичнее сыграть, по воротам ударить, а не свою схватку до исступления упахивать в чужих 22-х...
Ну над защитой работать и работать.
Не хватает Славе все-таки опытного тренера типа Амирханашвили.

А Яр вообще в эконом режим вышел и отработал без лишних изысков. Смущает только очень малое количество россиян в их составе, при одной из сильнейших школ в стране это нонсенс.
Ответ Два один Сахалин
Эконом если и был, но Яр все равно играл на 70-80 % своих возможностей... борьба за 4-5 место, если Слава не обойдёт их тёмной лошадкой_)
слава пока держится !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ catcher69
И так обидно вторую пропустили! хотя должны были сами заносить
Ответ Scrumhalf
занесли...
Яр сделал серьёзную заявку на твёрдое четвёртое место. Отлетят в полуфинале от лидера и попробуют выкрасть бронзу у разочарованного соперника. У трех команд цель только золото.
Ответ гилберт
Как в прошлом сезоне?_)
Ответ СУОУКЖ1974
Ага.
Отличный матч, с удовольствием посмотрел, в отличие от предыдущего.
Тем интереснее будет ждать их встречу 10 мая в Пензе
Ответ Scrumhalf
Важный матч в Пензе будет. В плане возможностей на сезон Локомотива.
Ответ Scrumhalf
Сходим,посмотрим_)
Плачевный результат для всего нашего регби. Клубы исчезают, а те, что остались в уровне падают. Ещё всех не увидели, но такое и впечатление, что есть 4 клуба, и ещё 3 будут внизу барахтаться за 5 место.
В прошлом сезоне Локомотив поинтереснее смотрелся... Потеряли 4-х легионеров и ещё 4-5 игроков,--и игра рассыпалась.
Новоприбывшие пока не сыграны, пока сыграются,--несколько туров вот так сольют...
Ответ Алёна Вода
а полгода что делали ?
Ответ Алёна Вода
там весь чемпионат несколько туров))))))
Локо летит 43 очка, и комментатор говорит про видеопросмотр "не надо ломать игру"..
Какую игру емана? Чью? Локо играет?
Ответ ShuhratKL
ахахахахахаха)))))))))
Лютое у регбийного Динамо лобби, на топ арене газон затаптывают.🙂 Одобряю!
Ответ гилберт
это едиственная игра где динамо в топе за последние лет 20
Ответ catcher69
Да вроде Динамо везде в топе. Кубок Гагарина брали, в волейболе ураганили, в бенди отличные результаты. Даже в футболе одного удара не хватило для чемпионства. А в регби пока в рейтинге силы Динамо третьи из четырёх.🙂
