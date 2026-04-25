  • Юрий Кушнарев: «Сегодня мы возродили культуру и традиции монинского регби. Победа в Суперкубке России – исторический случай для «Динамо»
Юрий Кушнарев: «Сегодня мы возродили культуру и традиции монинского регби. Победа в Суперкубке России – исторический случай для «Динамо»

«Динамо» обыграло казанскую «Стрелу-Ак Барс» (20:17). Встреча прошла на новой арене в Монино.

– Победа была тяжелая, мы были готовы к игре, настраивались на все 80 минут. На собрании поговорили, что вклад каждого игрока будет очень важен, и бороться мы должны были весь матч, что и произошло на поле. Мы героически достали победу, потом также могли ее отдать, но отзащищались и сохранили счет.

Качество игры, конечно, вызывает вопросы, но мы находимся в очень раннем периоде сезона, это весеннее регби. Мы играли где-то прагматично, с опаской, плюс фактор финала подействовал на нервы игроков. Сегодня меня порадовала наша защита, парни делали потрясающие захваты, работоспособность игроков также была на высочайшем уровне, ну и воля к победе, конечно!

– Какая атмосфера на стадионе в Монино сегодня была?

– Потрясающая поддержка, в особенности, было слышно болельщиков «Динамо». Сыграл тот фактор, что для меня эта арена является домашней в каком-то роде. Хорошо играть дома, в особенности побеждать. Сегодня мы возродили культуру и традиции монинского регби. Наконец-то стадион достроен, новый и современный спортивный объект. 

– Через неделю старт сезона уже в чемпионате России по регби…

– Да, у нас короткая подготовительная неделя. Сегодня и завтра мы отдохнем, немного отметим победу, все же это не рядовой случай для нас, исторический! Далее будет не менее важный матч открытия чемпионата России по регби против «Локомотива» уже на «ВТБ-Арене», – сказал Кушнарев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация регби России
Динамо с победой ! Монино с новым стадионом !
Звучит странно, ведь ВВА не играла в этом матче...
ну Юра то сам монинский и из ВВА как и отец так что все на месте )
