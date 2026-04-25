ДжейПи Нил о поражении в Суперкубке: «У нас было много возможностей, но мы не смогли их воплотить в очки»

Тренер «Стрелы» ДжейПи Нил: в Суперкубке мы не воплотили возможности в очки.

Главный тренер казанской «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил высказался о поражении своей команды в Суперкубке России по регби.

«Стрела» уступила московскому «Динамо» (17:20).

«У нас было много возможностей, но мы не смогли их воплотить в очки. Это первая игра в сезоне, что можно было заметить по первым 20-30 минутам.

Было очень тяжело, но моменты для попыток у нас были, в особенности во втором тайме, когда мы стали играть гораздо лучше. Будем работать над ошибками, хорошо, что мы поняли их и сейчас мы знаем, в каком состоянии мы находимся», – сказал Нил.