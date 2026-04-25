Московское «Динамо» впервые в истории завоевало Суперкубок России по регби – сегодня в Монино обыграло казанскую «Стрелу-Ак Барс» (20:17).
Это первый титул команды на главных российских турнирах.
До этого Суперкубок трижды завоевывал «Енисей-СТМ», два раза «Стрела-Ак Барс» (в сезонах 2024 и 2025) и один раз «Красный Яр».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Теперь ждём матч 1-го мая на ВТБ Арене против Локомотива!