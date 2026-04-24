Герман Давыдов: «Хотим оставить большое наследие. В прошлом году выиграли три трофея – и останавливаться не собираемся»

Капитан «Стрелы-Ак Барс» Давыдов: хотим оставить большое наследие.

Капитан «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов рассказал о планах команды на сезон в преддверии матча за Суперкубок против «Динамо».

«Очень ждем матча за Суперкубок. Некоторым игрокам уже удалось открыть сезон в турах по «семерке» и набрать форму. Форварды тоже хорошо поработали. Для нас очень важно победить.

Вообще, мы хотим оставить после себя большое наследие. В прошлом году получилось выиграть три трофея и останавливаться на этом мы не собираемся.

Наконец, дождался возможности сыграть на новом стадионе в Монино, правда уже не за ВВА. В принципе, без разницы на каких стадионах играть, главное побеждать», – сказал Давыдов.

Матч за Суперкубок России по регби-2026 между «Стрелой-Ак Барс» и «Динамо» пройдет 25 апреля в Монино.

Суперкубок России по регби-2026. «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Динамо»