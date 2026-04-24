  Кушнарев о Суперкубке России: «Идеальным регби не получится ни у одной, ни у другой команды. Мы будем играть прагматично»
Кушнарев о Суперкубке России: «Идеальным регби не получится ни у одной, ни у другой команды. Мы будем играть прагматично»

Главный тренер «Динамо» Юрий Кушнарев рассказал о подготовке к Суперкубку России по регби против «Стрелы-Ак Барс».

Матч пройдет 25 апреля на стадионе в Монино, начало – 12.00 по московскому времени.

«Внешние факторы, такие как погодные условия, будут влиять на тактику. Мы ожидаем, что на стадионе в Монино будет ветер в одну сторону, поэтому выиграть начальный удар или правильную сторону поля будет важным критерием, чтобы повести в счете.

Не думаю, что игра будет слишком яркой. Все-таки на кону трофей, и команды будут прагматично набирать очки. Возможно, кому-то и придется спасаться и бежать от своей половины поля. Но, как показывает практика, финалы – это очень вязкие игры, в которых команды не хотят ошибаться и брать лишний риск на себя. 

Тренироваться по полгода без игры – это сложно и накладывает трудности на такие матчи, как Суперкубок.

Это очень волнительный момент для команды. Второй финал для нашего молодого коллектива за полгода. Вдвойне приятно сыграть этот матч на новом стадионе в Монино. Я рад, что у российского регби появилась новая площадка, где можно принимать матчи самого высокого уровня.  У нас в этом плане есть небольшое преимущество, удалось сыграть полноценный тестовый матч, в котором мы одержали победу над «Енисеем-СТМ».

Но это ничего не означает. В матче за Суперкубок будет очень непросто. Все же это лишь начало сезона, и игроки только набирают форму, думаю, будет немало ошибок. Идеальным регби не получится ни у одной, ни у другой команды. Мы будем играть достаточно прагматично», – отметил Кушнарев.

Суперкубок России по регби-2026. «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Динамо»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Федерация регби России
