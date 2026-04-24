Джейпи Нил о Суперкубке России: «Динамо» – команда без слабых мест. Чтобы победить их, нужно быть лучшим в каждом аспекте игры»

Нил о Суперкубке России по регби: «Динамо» – команда без слабых мест.

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил поделился ожиданиями от розыгрыша Суперкубка России по регби.

25 апреля на стадионе в Монино «Стрела-Ак Барс » сыграет с «Динамо».

«Были очень тяжелые две недели подготовки к Суперкубку. Команда собралась после семерки, посмотрели состав, поработали с травмированными игроками. Сегодня у нас была лучшая тренировка за последнее время, команда пребывает в хорошем состоянии, все готовы.

У нас не было предсезонных тестовых матчей, поэтому в какой-то мере игру за Суперкубок будем рассматривать и как подготовку к старту чемпионата России, но при любом раскладе это очень важный матч для нас.

«Динамо» – это команда без слабых мест, у них на каждой позиции есть хорошие молодые игроки. Чтобы победить их, нужно быть лучшим на каждом участке поля в каждом аспекте игры», – сказал Нил.

