Суперкубок России по регби-2026. «Динамо» обыграло «Стрелу-Ак Барс»
Московское «Динамо» обыграло казанскую «Стрелу-Ак Барс» в матче за Суперкубок России по регби-2026.
Спортс’’ показывал прямую трансляцию встречи.
Суперкубок России по регби-2026
Монино
25 апреля, суббота
Стрела-Ак Барс – Динамо – 17:20 (8:6)
Стрела-Ак Барс: попытки – Гаджиев, штрафные – Мараис (3), Стинкамп.
Динамо: попытки – Дорофеев (2), реализации – Фуше, реализации – Фуше (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Мне нравится, что судья подробно и максимально понятно старается объяснить свои решения в спорных(!) ситуациях. Лучше понимаешь нюансы регби.
Мой прогноз. В ВВА придет сильный спонсор и команда возродится. Новый стадион обязывает)
А у Динамо первый трофей в пятнашке.