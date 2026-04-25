Суперкубок России по регби-2026. «Динамо» обыграло «Стрелу-Ак Барс»

«Динамо» завоевало Суперкубок России по регби-2026.

Московское «Динамо» обыграло казанскую «Стрелу-Ак Барс» в матче за Суперкубок России по регби-2026.

Спортс’’ показывал прямую трансляцию встречи.

Суперкубок России по регби-2026

Монино

25 апреля, суббота

Стрела-Ак Барс – Динамо – 17:20 (8:6)

Стрела-Ак Барс: попытки – Гаджиев, штрафные – Мараис (3), Стинкамп.

Динамо: попытки – Дорофеев (2), реализации – Фуше, реализации – Фуше (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Хорошо что наше регби возвращается. А то РПЛ уже невозможно смотреть из-за симуляций, провокаций и судейских фокусов. В регби хоть этого нет.
Всё верно.....там "девочки" играют.😁
... и в фигурном катании сезон закончился!)))
Отличный матч по интриге и накалу двух равных и сильных команд. Хорошая солнечная погода. Хорошая посещаемость для регби в России. 6000 из 7300.
Мне нравится, что судья подробно и максимально понятно старается объяснить свои решения в спорных(!) ситуациях. Лучше понимаешь нюансы регби.
Мой прогноз. В ВВА придет сильный спонсор и команда возродится. Новый стадион обязывает)
А у Динамо первый трофей в пятнашке.
Стадион на 7300?... Выглядит намного меньше...
А правда говорят, что было более 5 тысяч зрителей ?_)
Почти 6000 зрителей пришло на стадион, хорошая посещаемость!
там нет 7.300 это пурга очередная ...чуть больше 5.000 сам можешь посчитать когда будет схема с билетами
Всех динамовцев с первым трофеем в регби!🏉 🏆
Ура! Открытие стадиона состоялось, Суперкубок удался! 👏💪
Динамо с первым трофеем! Выходит, я ошибся в своём прогнозе на победителя)
Выходит, спасибо Умару_)
Пятнашка начинается! Ждём...
вот возник вопрос а вва пустят сюда играть или следующая игра будет через год ???
обслуживание стадиона выйдет дороже чем прибыль....горькая правда
Клуб до последнего не хотел играть на новом стадионе. Но их выгнали со старого, так что в этом сезоне будут играть на новом)
Ну хоть тут Динамо выиграло. Всех с победой.
Ура, всех с началом сезона! Отличный матч получился, хоть я и за Стрелу, поздравляю Динамо
