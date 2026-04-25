Суперкубок России по регби-2026. «Динамо» обыграло «Стрелу-Ак Барс»

«Динамо» завоевало Суперкубок России по регби-2026.

Московское «Динамо» обыграло казанскую «Стрелу-Ак Барс» в матче за Суперкубок России по регби-2026.

Суперкубок России по регби-2026

Монино

25 апреля, суббота

Стрела-Ак Барс – Динамо – 17:20 (8:6)

Стрела-Ак Барс: попытки – Гаджиев, штрафные – Мараис (3), Стинкамп.

Динамо: попытки – Дорофеев (2), реализации – Фуше, реализации – Фуше (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.