ВидеоСпортс’’ покажет Суперкубок России по регби-2026: сыграют «Стрела-Ак Барс» и «Динамо»

Спортс’’ покажет Суперкубок России по регби-2026.

ВидеоСпортс’’ покажет Суперкубок России по регби-2026, в котором сыграют «Стрела-Ак Барс » и «Динамо ».

Матч пройдет 25 апреля в Монино, начало прямой трансляции – 11:50 по московскому времени.