United Rugby Championship. 16-й тур. «Стормерс» обыграли «Глазго», «Бенеттон» победил «Ленстер» и другие результаты
24 и 25 апреля прошли матчи 16-го тура United Rugby Championship.
24 апреля
Кардифф Блюз (Уэльс) — Оспрейс (Уэльс) — 24:21 (10:7)
Дзебре (Италия) — Дрэгонс (Уэльс) — 18:19 (3:7)
Эдинбург (Шотландия) — Шаркс (ЮАР) — 33:28 (14:14)
25 апреля
Стормерс (ЮАР) — Глазго Уорриорс (Шотландия) — 48:12 (24:12)
Лайонс (ЮАР) — Коннахт (Ирландия) — 33:21 (21:0)
Манстер (Ирландия) — Ольстер (Ирландия) — 41:14 (12:7)
Бенеттон (Италия) — Ленстер (Ирландия) — 29:26 (5:14)
Скарлетс (Уэльс) — Буллс (ЮАР) — 21:23 (10:14)
Турнирное положение: Стормерс – 55 очков (16 игр), Глазго – 55 (16), Лайонс – 52 (16), Ленстер – 50 (16), Манстер – 50 (16), Кардифф Блюз – 50 (16), Буллс – 49 (16), Ольстер – 47 (16), Коннахт – 44 (16), Оспрейс – 35 (16), Шаркс – 35 (16), Эдинбург – 32 (16), Бенеттон – 32 (16), Дрэгонс – 25 (16), Скарлетс – 24 (16), Дзебре – 15 (16).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
Стормерс - Глазго надо посмотреть, матч лидеров
Вот так вот и приземлили шотландцев
Бенеттон победил Ленстер - это как вообще?!?!?..
