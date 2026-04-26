  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Super Rugby. 11-й тур. «Хайлендерс» обыграли «Моана Пасифика», «Фиджиан Друа» уступили «Чифс» и другие результаты
5

Super Rugby. 11-й тур. «Хайлендерс» обыграли «Моана Пасифика», «Фиджиан Друа» уступили «Чифс» и другие результаты

«Харрикейнс» обыграл «Брамбис» в 11-м туре Super Rugby.

Завершились матчи 11-го тура Super Rugby. 

Super Rugby

11-й тур

24 апреля

Крусейдерс (Новая Зеландия) — Уоротас (Австралия) — 35:20 (14:13)

25 апреля

Харрикейнс (Новая Зеландия) — Брамбис (Австралия) — 45:12 (19:0)

Блюз (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 36:33 (21:21, 3:0 в добавленное время)

26 апреля

Хайлендерс (Новая Зеландия) — Моана Пасифика (Новая Зеландия) — 27:17 (7:10)

Чифс (Новая Зеландия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 42:22 (28:10)

Турнирное положение: Чифс – 36 очков (10 матчей), Харрикейнс – 36 (9), Блюз – 33 (10), Крусейдерс – 26 (10), Брамбис – 25 (10), Редс – 23 (9), Хайлендерс – 20 (10), Уоротас – 19 (9), Фиджиан Друа – 16 (10), Вестерн Форс – 14 (9), Моана Пасифика – 4 (10).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoКрусейдерс
logoБлюз
logoРедс
logoЧифс
Хайлендерс
logoSuper Rugby
Моана Пасифика
logoБрамбис
Друа
logoУоротас
результаты
logoХаррикейнс
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На важнейший матч сезона тренерский штаб Крусейдерс выставляет Лестера Фаинга’ануку в третью линию. Я понимаю, есть травмированные, но неужели профильные фланкеры справились бы хуже? Для экспериментов явно неподходящее время, а если это не эксперимент, то что тогда?
И это при том, что Лестер в последних матчах выглядел не в пример лучше, чем на старте чемпионата. Ну, посмотрим...
Ответ Норвежский прихлебатель
На важнейший матч сезона тренерский штаб Крусейдерс выставляет Лестера Фаинга’ануку в третью линию. Я понимаю, есть травмированные, но неужели профильные фланкеры справились бы хуже? Для экспериментов явно неподходящее время, а если это не эксперимент, то что тогда? И это при том, что Лестер в последних матчах выглядел не в пример лучше, чем на старте чемпионата. Ну, посмотрим...
А он попытку занёс!
Ответ Scrumhalf
А он попытку занёс!
В качествах ЛФ мы не сомневались :) но решение необычное. Могу объяснить только тем, что хотели Эннора выставить, но не были уверены в его физической готовности, а на скамейке предпочли иметь игрока задней линии 23-м
Редс героически камбэкнули на последних минутах, но в доп.время слили простой ошибкой в раке. Увы
Вообще, супер раунд могли бы на периоде bye Друа или Пасифика поставить, а то австралийских команд и так всего четыре, так Форс еще и отдыхают
Регби в Telegram
Материалы по теме
Super Rugby. 10-й тур. «Чифс» обыграли «Харрикейнс», «Брамбис» уступили «Фиджиан Друа» и другие результаты
18 апреля, 13:58
Super Rugby. 9-й тур. «Харрикейнс» обыграли «Блюз», «Редс» одолели «Крусейдерс», другие результаты
11 апреля, 12:28
Super Rugby. 8-й тур. «Крусейдерс» обыграли «Фиджиан Друа», «Чифс» победили «Уоротас», «Редс» уступили «Вестерн Форс»
4 апреля, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
United Rugby Championship. 16-й тур. «Стормерс» обыграли «Глазго», «Бенеттон» победил «Ленстер» и другие результаты
25 апреля, 20:59
Юрий Кушнарев: «Сегодня мы возродили культуру и традиции монинского регби. Победа в Суперкубке России – исторический случай для «Динамо»
25 апреля, 13:00
ДжейПи Нил о поражении в Суперкубке: «У нас было много возможностей, но мы не смогли их воплотить в очки»
25 апреля, 12:52
«Динамо» впервые в истории завоевало Суперкубок России по регби
25 апреля, 12:01
Суперкубок России по регби-2026. «Динамо» обыграло «Стрелу-Ак Барс»
25 апреля, 11:00Видео
Прямая трансляция Суперкубка России по регби-2026: сыграют «Стрела-Ак Барс» и «Динамо». Начало – 11:50 по мск
25 апреля, 08:40ВидеоСпортс"
Герман Давыдов: «Хотим оставить большое наследие. В прошлом году выиграли три трофея – и останавливаться не собираемся»
24 апреля, 10:11
Кушнарев о Суперкубке России: «Идеальным регби не получится ни у одной, ни у другой команды. Мы будем играть прагматично»
24 апреля, 10:04
Джейпи Нил о Суперкубке России: «Динамо» – команда без слабых мест. Чтобы победить их, нужно быть лучшим в каждом аспекте игры»
24 апреля, 09:58
Календарь российского сезона в регби: Кубок России пройдет с мая по сентябрь, чемпионат России – с мая по октябрь
24 апреля, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»
24 апреля, 10:15
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Рекомендуем