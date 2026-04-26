Super Rugby. 11-й тур. «Хайлендерс» обыграли «Моана Пасифика», «Фиджиан Друа» уступили «Чифс» и другие результаты
24 апреля
Крусейдерс (Новая Зеландия) — Уоротас (Австралия) — 35:20 (14:13)
25 апреля
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Брамбис (Австралия) — 45:12 (19:0)
Блюз (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 36:33 (21:21, 3:0 в добавленное время)
26 апреля
Хайлендерс (Новая Зеландия) — Моана Пасифика (Новая Зеландия) — 27:17 (7:10)
Чифс (Новая Зеландия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 42:22 (28:10)
Турнирное положение: Чифс – 36 очков (10 матчей), Харрикейнс – 36 (9), Блюз – 33 (10), Крусейдерс – 26 (10), Брамбис – 25 (10), Редс – 23 (9), Хайлендерс – 20 (10), Уоротас – 19 (9), Фиджиан Друа – 16 (10), Вестерн Форс – 14 (9), Моана Пасифика – 4 (10).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Вообще, супер раунд могли бы на периоде bye Друа или Пасифика поставить, а то австралийских команд и так всего четыре, так Форс еще и отдыхают