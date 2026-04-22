Арбитр Умар Хомидов: «На Суперкубке будем стараться, чтобы игра прошла максимально динамично, чтобы зрителям понравилось»

Арбитр Хомидов поделился ожиданиями от Суперкубка России по регби.

Арбитр Умар Хомидов поделился ожиданиями от Суперкубка России по регби, который пройдет 25 апреля в Монино.

В матче сыграют «Стрела-Ак Барс» и «Динамо», Спортс’’ покажет прямую трансляцию.

– Конечно, назначение на такой матч – это большой праздник для меня. С другой стороны, это большая ответственность. Радость была, но и понимание, что мне доверили такой большой матч, оценили работу в прошлых сезонах.

Уже сейчас репетируем некоторые моменты. Если брать прошлый матч за Суперкубок России по регби, в нем было большое количество пауз. Наш тренер Давид Пассикос обратил на это внимание. На семинаре мы бригадой арбитров отработали спорные эпизоды по видео – должны были за максимально короткое время принять решение.

Будем стараться, чтобы игра в Монино прошла максимально динамично, чтобы зрителям понравилось, чтобы мы были незаметны, и после игры болельщики больше говорили о попытках и красивых взаимодействиях, а не о нас.

– Что скажете по поводу участников Суперкубка России, на кого стоит обратить внимание?

– Я отсудил два финала в Чемпионате России по регби-7 между «Динамо» и «Стрелой-Ак Барс». В Суперкубке не бывает случайных участников – это лучшие команды страны, на данный момент. В обеих командах есть игроки сборной команды России, есть качественные легионеры, которые способны решить исход матча в одном эпизоде.

Стоит обратить внимание на лидеров и капитанов команд, от них будет зависеть многое, в том числе, управление командой и взаимодействие с судейской бригадой. А от этого будет зависеть и общая атмосфера на поле. Обе команды играют в быстрое регби – это значит, что судейской бригаде придется побегать.

– Первый матч на новом стадионе в Монино, еще и первая большая игра для вас…

– Есть переживания по этому поводу, точно ли его откроют (смеется). Сколько раз проезжал мимо этого стадиона, всегда было желание зайти туда и посмотреть. Но пока ни разу не давали. Но вот наконец-то это случится, и я окажусь на новом стадионе в Монино.

– Будете ли готовиться, смотреть еще какие-то матчи «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо»?

– Мы сейчас работаем над этим, помогает нам в этом вот уже какой год Давид Пассикос. Подготовка арбитра к игре ничем не отличается от подготовки регбиста. Анализируем последние матчи этих команд, но стоить учитывать, что был большой перерыв, и в межсезонье команды внедрили в свою игровую модель сюрпризы.

Моя задача – больше смотреть, как команды двигаются от стандартных положений, как ведут себя в зоне раков. И это не для того, чтобы иметь предвзятое мнение, а чтобы предугадывать движения мяча, и быть в нужном месте, чтобы предотвратить нарушение или зафиксировать его .

– Как отреагировали на назначение, и будут ли близкие на стадионе в день матча?

– Самые близкие будут в Монино, у меня здесь живёт мама и сестра родная, они точно будут на стадионе. Я и сам не знал о назначении, утром позвонили и предложили, а вечером должна была быть точная информация.

В итоге часов пять по красноярскому времени посыпались сообщения и звонки с поздравлениями, тогда и понял, что меня назначили. Маме я сам позвонил, она не сильно следит за игрой, но когда я работаю в Москве, она всегда старается приходить на матчи, – рассказал Хомидов.