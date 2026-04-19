Чемпионат России по регби-7 (жен). ЦСКА выиграл первый тур, «ВВА-Подмосковье» – 2-я, «Кубань» – 3-я

ЦСКА выиграл первый тур женского ЧР по регби-7.

18 и 19 апреля прошел первый тур женского чемпионата России по регби-7.

ЦСКА набрал 18 очков и одержал победу.

Спортс’’ показывал оба дня в прямом эфире.

Чемпионат России по регби-7

Женщины

1-й тур

Краснодар

18 апреля

Кубань – Енисей-СТМ – 34:0

Зилант – Витязь – 7:27

ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 57:0

Зилант – Красный Яр – 39:0

ВВА-Подмосковье – Витязь – 19:22

ЦСКА – Енисей-СТМ – 25:0

Кубань – Красный Яр – 29:0

ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 21:14

ЦСКА – Витязь – 44:5

Кубань – Витязь – 17:5

Зилант – Енисей-СТМ – 29:0

ЦСКА – Красный Яр – 48:0

19 апреля

Витязь – Красный Яр – 34:0

ВВА-Подмосковье – Зилант – 36:0

ЦСКА – Кубань – 27:0

Енисей-СТМ – Красный Яр – 26:5

ВВА-Подмосковье – Кубань – 24:7

ЦСКА – Зилант – 31:12

Енисей-СТМ – Витязь – 10:12

Зилант – Кубань – 5:19

ЦСКА – ВВА-Подмосковье – 29:17

Турнирное положение: ЦСКА – 18 очков (6 матча), ВВА-Подмосковье – 14 (6), Кубань – 14 (6), Витязь – 14 (6), Зилант – 10 (6), Енисей-СТМ – 8 (6), Красный Яр – 6 (6).