Чемпионат России по регби-7 (жен). ЦСКА выиграл первый тур, «ВВА-Подмосковье» – 2-я, «Кубань» – 3-я
ЦСКА выиграл первый тур женского ЧР по регби-7.
18 и 19 апреля прошел первый тур женского чемпионата России по регби-7.
ЦСКА набрал 18 очков и одержал победу.
Спортс'' показывал оба дня в прямом эфире.
Чемпионат России по регби-7
Женщины
1-й тур
Краснодар
18 апреля
Кубань – Енисей-СТМ – 34:0
Зилант – Витязь – 7:27
ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 57:0
Зилант – Красный Яр – 39:0
ВВА-Подмосковье – Витязь – 19:22
ЦСКА – Енисей-СТМ – 25:0
Кубань – Красный Яр – 29:0
ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 21:14
ЦСКА – Витязь – 44:5
Кубань – Витязь – 17:5
Зилант – Енисей-СТМ – 29:0
ЦСКА – Красный Яр – 48:0
19 апреля
Витязь – Красный Яр – 34:0
ВВА-Подмосковье – Зилант – 36:0
ЦСКА – Кубань – 27:0
Енисей-СТМ – Красный Яр – 26:5
ВВА-Подмосковье – Кубань – 24:7
ЦСКА – Зилант – 31:12
Енисей-СТМ – Витязь – 10:12
Зилант – Кубань – 5:19
ЦСКА – ВВА-Подмосковье – 29:17
Турнирное положение: ЦСКА – 18 очков (6 матча), ВВА-Подмосковье – 14 (6), Кубань – 14 (6), Витязь – 14 (6), Зилант – 10 (6), Енисей-СТМ – 8 (6), Красный Яр – 6 (6).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Минус Ростов, минус Аргат...
Дерипаска во второй раз устал от регби на Кубани ? )
Дерипаска устал от всего кроме своих денег_)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем