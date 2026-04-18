United Rugby Championship. 15-й тур. «Коннахт» обыграл «Стормерс», «Лайонс» победили «Глазго» и другие результаты

«Лайонс» обыграли «Глазго» в 15-м туре United Rugby Championship.

С 17 по 18 апреля на турнире United Rugby Championship прошли матчи 15-го тура.

United Rugby Championship

15-й тур

17 апреля, пятница

Дрэгонс (Уэльс) – Буллс (ЮАР) – 7:47 (7:12)

Ольстер (Ирландия) – Ленстер (Ирландия) – 21:29 (0:15)

Эдинбург (Шотландия) – Дзебре (Италия) – 31:30 (19:15)

18 апреля, суббота

Стормерс (ЮАР) – Коннахт (Ирландия) – 24:33 (10:7)

Лайонс (ЮАР) – Глазго (Шотландия) – 54:12 (26:7)

Скарлетс (Уэльс) – Кардифф Блюз (Уэльс) – 24:28 (5:7)

Бенеттон (Италия) – Манстер (Ирландия) – 15:45 (3:19)

Оспрейс (Уэльс) – Шаркс (ЮАР) – 21:17 (14:12)

Турнирное положение : Глазго – 55 очков (15 игр), Стормерс – 51 (15), Ленстер – 50 (15), Ольстер – 47 (15), Лайонс – 47 (15), Манстер – 45 (15), Кардифф Блюз – 45 (15), Буллс – 44 (15), Коннахт – 43 (15), Оспрейс – 34 (15), Шаркс – 34 (15), Бенеттон – 28 (15), Эдинбург – 27 (15), Скарлетс – 22 (15), Дрэгонс – 21 (15), Дзебре – 13 (15).