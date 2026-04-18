Super Rugby. 10-й тур. «Чифс» обыграли «Харрикейнс», «Брамбис» уступили «Фиджиан Друа» и другие результаты
С 17 по 18 апреля на турнире Super Rugby прошли матчи 10-го тура.
17 апреля, пятница
Блюз (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 47:40 (19:14)
Уоротас (Австралия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 29:14 (12:14)
18 апреля, суббота
Чифс (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 22:17 (3:12, 14:5, 5:0 – овертайм)
Брамбис (Австралия) – Фиджиан Друа (Фиджи) – 28:33 (7:22)
Вестерн Форс (Австралия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 31:26 (7:19)
Турнирное положение: Чифс – 31 очко (9 игр), Харрикейнс – 31 (8), Блюз – 29 (9), Брамбис – 25 (9), Редс – 22 (8), Крусейдерс – 21 (9), Уоротас – 19 (8), Фиджиан Друа – 16 (9), Хайлендерс – 16 (9), Вестерн Форс – 14 (9), Моана Пасифика – 4 (9).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
