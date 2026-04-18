Super Rugby. 10-й тур. «Чифс» обыграли «Харрикейнс», «Брамбис» уступили «Фиджиан Друа» и другие результаты

С 17 по 18 апреля на турнире Super Rugby прошли матчи 10-го тура.

17 апреля, пятница

Блюз (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 47:40 (19:14)

Уоротас (Австралия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 29:14 (12:14)

18 апреля, суббота

Чифс (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 22:17 (3:12, 14:5, 5:0 – овертайм)

Брамбис (Австралия) – Фиджиан Друа (Фиджи) – 28:33 (7:22)

Вестерн Форс (Австралия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 31:26 (7:19)

Турнирное положение: Чифс – 31 очко (9 игр), Харрикейнс – 31 (8), Блюз – 29 (9), Брамбис – 25 (9), Редс – 22 (8), Крусейдерс – 21 (9), Уоротас – 19 (8), Фиджиан Друа – 16 (9), Хайлендерс – 16 (9), Вестерн Форс – 14 (9), Моана Пасифика – 4 (9).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ох, вот это концовочка в Канберре! Не хватило выдержки Брамбис, чтобы создать что-то реальное в чужой зоне. Фанаты, конечно, судью "на мыло" отправят, но хозяева сами допускали брак. Даже хваленый мол подвел в последней атаке.
Форс показывают простой рецепт игры для Уоллабис - грузи мяч в воздух, а Ломакс разберется :)
Ох, какой эмоциональный матч! В первом тайме Сейдерс могли закрывать Форс, но недодавили, а во втором уже сами еле-еле держались. В итоге заслуженная и выстраданная победа австралийцев. Теперь Крестам кровь из носу надо обыгрывать Тахс, иначе почти никаких перспектив на плей-офф
Эх, пропустил битву Вождей с Ураганами. Сейчас сяду повтор смотреть
Какую впечатляющую попытку МакНикол вырвал фотофинишем! Хотя все было очень и очень на-тоненького. Даже австралийские комментаторы поддержали решение ТМО
Крестоносцы что-то как-то слабо, разочаровывают.
Там у них с составом что-то произошло. Я за СР не особо слежу, но щас на раггере появились составы команд в матчах, стал посматривать. В Крусейдерс раньше половина новозеландской сборной играла, а щас последний матч посмотрел, почти никого не знаю кроме Фаингаануку и Риса. Кароче что-то случилось походу и от команды одно название осталось)
С составом произошло самое банальное - травмы. У Сейдерс самый длинный список переломанных игроков на данный момент: Уилл Джордан, Давид Хавили, Коди Тэйлор, Тамайти Уильямс, Итан Блэкеддер, Брэйдон Эннор, Кайл Престон и еще несколько.
А длины и качества скамейки уже не хватает, увы
