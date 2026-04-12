  • Чемпионат России по регби-7. 2-й тур. «Красный Яр» проиграл «Динамо» в финале, у «Локомотива» третье место и другие результаты
Чемпионат России по регби-7. 2-й тур. «Красный Яр» проиграл «Динамо» в финале, у «Локомотива» третье место и другие результаты

«Динамо» обыграло «Красный Яр» в финале 2-го тура ЧР по регби-7.

12 апреля прошли матчи плей-офф второго тура чемпионата России по регби-7.

Московское «Динамо» в финале обыграло «Красный Яр», «Локомотив» победил «Стрелу-Ак Барс» в матче за бронзу.

Чемпионат России по регби-7

2-й тур

Сочи

Плей-офф

Финал 

Красный Яр – Динамо – 5:31

Матч за 3-е место

Локомотив – Стрела-Ак Барс – 26:22

Матч за 5-е место

Таганий Рог – Енисей-СТМ – 22:26

Матч за 7-е место

Застава-7 – ВВА-Подмосковье – 5:12

Полуфинал

Локомотив – Красный Яр – 19:24

Стрела-Ак Барс – Динамо – 7:22

Полуфинал за 5-8 места

Таганий Рог – Застава-7 – 28:21

ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 7:24

1/4 финала

Локомотив – Таганий Рог – 26:0

Красный Яр – Застава-7 – 35:14

Стрела-Ак Барс – ВВА-Подмосковье – 29:0

Динамо – Енисей-СТМ – 31:0

Матчи за 9–11 места

СКК Кубань – Липецк – 19:17

Балтийский Шторм – Липецк – 34:0

Балтийский Шторм– Кубань – 38:12

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Локомотив уступил в полуфинале, в дополнительное время. Новый фиджиец хорош.
Локомотив уступил в полуфинале, в дополнительное время. Новый фиджиец хорош.
Посмотрим на него в пятнашке_)
Локо молодцы, обыграли Стрелу. Ну а Динамо всё-таки на этот раз действительно победило в финале))
