Чемпионат России по регби-7. 2-й тур. «Красный Яр» проиграл «Динамо» в финале, у «Локомотива» третье место и другие результаты
«Динамо» обыграло «Красный Яр» в финале 2-го тура ЧР по регби-7.
12 апреля прошли матчи плей-офф второго тура чемпионата России по регби-7.
Московское «Динамо» в финале обыграло «Красный Яр», «Локомотив» победил «Стрелу-Ак Барс» в матче за бронзу.
Чемпионат России по регби-7
2-й тур
Сочи
Плей-офф
Финал
Красный Яр – Динамо – 5:31
Матч за 3-е место
Локомотив – Стрела-Ак Барс – 26:22
Матч за 5-е место
Таганий Рог – Енисей-СТМ – 22:26
Матч за 7-е место
Застава-7 – ВВА-Подмосковье – 5:12
Полуфинал
Локомотив – Красный Яр – 19:24
Стрела-Ак Барс – Динамо – 7:22
Полуфинал за 5-8 места
Таганий Рог – Застава-7 – 28:21
ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 7:24
1/4 финала
Локомотив – Таганий Рог – 26:0
Красный Яр – Застава-7 – 35:14
Стрела-Ак Барс – ВВА-Подмосковье – 29:0
Динамо – Енисей-СТМ – 31:0
Матчи за 9–11 места
СКК Кубань – Липецк – 19:17
Балтийский Шторм – Липецк – 34:0
Балтийский Шторм– Кубань – 38:12
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Локомотив уступил в полуфинале, в дополнительное время. Новый фиджиец хорош.
Посмотрим на него в пятнашке_)
Локо молодцы, обыграли Стрелу. Ну а Динамо всё-таки на этот раз действительно победило в финале))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем