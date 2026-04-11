  Чемпионат России по регби-7. 2-й тур. «Динамо», «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» и «Застава» сыграли на групповом этапе
Чемпионат России по регби-7. 2-й тур. «Динамо», «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» и «Застава» сыграли на групповом этапе

Сегодня прошли матчи первого дня второго тура чемпионата России по регби-7.

Чемпионат России по регби-7

2-й тур

Сочи

Групповой этап

Локомотив-Пенза – ВВА-Подмосковье – 26:12

Застава-7 – Таганий Рог – 12:5

Стрела-Ак Барс – Липецк – 36:7

Красный Яр – Балтийский Шторм – 26:22

Динамо – СКК Кубань – 36:5

Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье – 12:17

Стрела-Ак Барс – Таганий Рог – 17:10

Застава-7 – Липецк – 22:7

Динамо – Балтийский Шторм – 42:21

Красный Яр – СКК Кубань – 43:7

Енисей-СТМ – Локомотив-Пенза – 7:15

Стрела-Ак Барс – Застава-7 – 15:14

Таганий Рог – Липецк – 20:0

Динамо – Красный Яр – 31:0

Балтийский Шторм – СКК Кубань – 31:7

Турнирное положение:

Группа А: Локомотив-Пенза – 6 очков (2 матча), Енисей-СТМ – 4 (2), ВВА-Подмосковье – 2 (2).

Группа B: Динамо – 9 (3), Красный Яр – 7 (3), Балтийский Шторм – 5 (3), СКК Кубань – 3 (3).

Группа C: Стрела-Ак Барс – 9 (3), Застава-7 – 7 (3), Таганий Рог – 5 (3), Липецк – 3 (3).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Ребята, редакторы, исправьте новость о предыдущем туре. Там фактическая ошибка в заголовке - кто кого обыграл в финале, ещё и опечатка "Енисеей".
да какая разница, событие ведь не планетарного масштаба
Спортс! Могу ли я получить права редактора для исправления явных ошибок и обновления новостей, и добавления новых в разделе регби? Просто не первый раз уже замечаю, что не во всех новостях о турнирах своевременно обновляются счета, некоторые темы (например, Чемпионат Европы по регби) вообще остаются неохваченными на вашем сайте. Я сюда часто захожу, могу это делать безвозмездно.
Хорошая идея
Локомотив обыграл Енисей стм, молодцы
Регби в Telegram
Материалы по теме
Трансляции регби на Спортсе’‘: второй тур чемпионата России по регби-7
12 апреля, 00:00ВидеоСпортс"
Чемпионат России по регби-7. 1-й тур. «Динамо» уступило «Енисею-СТМ» в финале и другие результаты
5 апреля, 13:30Видео
Трансляции регби на Спортсе’‘: первый тур чемпионата России по регби-7
5 апреля, 12:00Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок чемпионов по регби. 1/4 финала. «Ленстер» обыграл «Сэйл Шаркс», «Бордо-Бегль» одолел «Тулузу», другие результаты
12 апреля, 16:36
Чемпионат России по регби-7. 2-й тур. «Красный Яр» проиграл «Динамо» в финале, у «Локомотива» третье место и другие результаты
12 апреля, 13:18Видео
Прямая трансляция второго тура чемпионата России по регби-7 на ВидеоСпортсе’‘. Начало плей-офф – в 10:00 мск
12 апреля, 06:50ВидеоСпортс"
Super Rugby. 9-й тур. «Харрикейнс» обыграли «Блюз», «Редс» одолели «Крусейдерс», другие результаты
11 апреля, 12:28
Прямая трансляция второго тура чемпионата России по регби-7 на ВидеоСпортсе’‘. Начало первого дня – в 10:00 мск
11 апреля, 06:50ВидеоСпортс"
Российский регбист Кирилл Фраиндт пропустит матч Кубка вызова из-за отказа в получении британской визы
10 апреля, 09:26
Дмитрий Кровяков перешел в «Стрелу-Ак Барс»
7 апреля, 06:19
Кубок чемпионов по регби. 1/8 финала. «Бордо-Бегль» разгромил «Лестер», «Ленстер» обыграл «Эдинбург» и другие результаты
5 апреля, 21:13
Чемпионат России по регби-7. 1-й тур. «Динамо» уступило «Енисею-СТМ» в финале и другие результаты
5 апреля, 13:30Видео
Прямая трансляция первого тура чемпионата России по регби-7 на ВидеоСпортсе’‘. Начало – в 10:00 мск
5 апреля, 06:50ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34
Рекомендуем