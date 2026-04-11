Чемпионат России по регби-7. 2-й тур. «Динамо», «Енисей-СТМ», «Стрела-Ак Барс» и «Застава» сыграли на групповом этапе
Сегодня прошли матчи первого дня второго тура чемпионата России по регби-7.
Чемпионат России по регби-7
2-й тур
Сочи
Групповой этап
Локомотив-Пенза – ВВА-Подмосковье – 26:12
Застава-7 – Таганий Рог – 12:5
Стрела-Ак Барс – Липецк – 36:7
Красный Яр – Балтийский Шторм – 26:22
Динамо – СКК Кубань – 36:5
Енисей-СТМ – ВВА-Подмосковье – 12:17
Стрела-Ак Барс – Таганий Рог – 17:10
Застава-7 – Липецк – 22:7
Динамо – Балтийский Шторм – 42:21
Красный Яр – СКК Кубань – 43:7
Енисей-СТМ – Локомотив-Пенза – 7:15
Стрела-Ак Барс – Застава-7 – 15:14
Таганий Рог – Липецк – 20:0
Динамо – Красный Яр – 31:0
Балтийский Шторм – СКК Кубань – 31:7
Турнирное положение:
Группа А: Локомотив-Пенза – 6 очков (2 матча), Енисей-СТМ – 4 (2), ВВА-Подмосковье – 2 (2).
Группа B: Динамо – 9 (3), Красный Яр – 7 (3), Балтийский Шторм – 5 (3), СКК Кубань – 3 (3).
Группа C: Стрела-Ак Барс – 9 (3), Застава-7 – 7 (3), Таганий Рог – 5 (3), Липецк – 3 (3).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ребята, редакторы, исправьте новость о предыдущем туре. Там фактическая ошибка в заголовке - кто кого обыграл в финале, ещё и опечатка "Енисеей".
да какая разница, событие ведь не планетарного масштаба
Спортс! Могу ли я получить права редактора для исправления явных ошибок и обновления новостей, и добавления новых в разделе регби? Просто не первый раз уже замечаю, что не во всех новостях о турнирах своевременно обновляются счета, некоторые темы (например, Чемпионат Европы по регби) вообще остаются неохваченными на вашем сайте. Я сюда часто захожу, могу это делать безвозмездно.
Хорошая идея
Локомотив обыграл Енисей стм, молодцы
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем