Кубок чемпионов по регби. 1/4 финала. «Ленстер» обыграл «Сэйл Шаркс», «Бордо-Бегль» одолел «Тулузу», другие результаты
«Бордо-Бегль» обыграл «Тулузу» в 1/4 финала Кубка чемпионов по регби.
С 10 по 12 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов по регби
1/4 финала
10 апреля
Бат (Англия) — Нортгемптон Сэйнтс (Англия) — 43:41 (26:35)
11 апреля
Глазго Уорриорс (Шотландия) — Тулон (Франция) — 19:22 (12:17)
Ленстер (Ирландия) — Сэйл Шаркс (Англия) — 43:13 (7:3)
12 апреля
Бордо-Бегль (Франция) — Тулуза (Франция) — 30:15 (5:12)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я уже было подумал, что Тулуза всё-таки остановит ББ, но дисциплина часто имеет значение.
Люкю и Жалибер были точно сильнее Дюпона и Нтамака. А вот Уиллис был самый лучший на поле!
Другие команды вообще не видел, поэтому трудно сказать, видели мы уже финал или интрига ещё сохраняется.
Все-таки ставка хозяев на замены в самой концовке сработала, хотя в первом тайме дали Сэйнтс играть, как они хотят. Но с французами уже так играть нельзя.