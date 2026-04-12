  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок чемпионов по регби. 1/4 финала. «Ленстер» обыграл «Сэйл Шаркс», «Бордо-Бегль» одолел «Тулузу», другие результаты
«Бордо-Бегль» обыграл «Тулузу» в 1/4 финала Кубка чемпионов по регби.

С 10 по 12 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

1/4 финала

10 апреля

Бат (Англия) — Нортгемптон Сэйнтс (Англия) — 43:41 (26:35)

11 апреля

Глазго Уорриорс (Шотландия) — Тулон (Франция) — 19:22 (12:17)

Ленстер (Ирландия) — Сэйл Шаркс (Англия) — 43:13 (7:3)

12 апреля

Бордо-Бегль (Франция) — Тулуза (Франция) — 30:15 (5:12)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoСэйл Шаркс
Бордо-Бегль
logoГлазго Уорриорс
результаты
Бат Регби
logoНортгемптон
logoТулон
logoЛенстер
Кубок чемпионов
logoТулуза
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Посмотрел в записи матч ЛЧ Бат-Нортгемптон, огнище, а какой антураж
Нельзя смотреть такие матчи перед сном) Бат огонь. Жду их встречи с Бордо
Ответ Михаил Лихачёв
с Тулузой же
Ответ М.Горький
А вот с Тулузой или Бордо ещё не известно. Жду Бордо
Sale Sharks - акулы с распродажи.
Ну, космической игрой я бы это не назвал, но было интересно. Теперь ждать майских праздников, надеюсь, к этому времени успею сделать кое-что интересное.
Классная игра была! Сборная Франции играла сама с собой :)
Я уже было подумал, что Тулуза всё-таки остановит ББ, но дисциплина часто имеет значение.
Люкю и Жалибер были точно сильнее Дюпона и Нтамака. А вот Уиллис был самый лучший на поле!

Другие команды вообще не видел, поэтому трудно сказать, видели мы уже финал или интрига ещё сохраняется.
Классная игра.
Все-таки ставка хозяев на замены в самой концовке сработала, хотя в первом тайме дали Сэйнтс играть, как они хотят. Но с французами уже так играть нельзя.
Вперёд Тулон! Вперёд Бордо!
А во втором матче класс и глубина состава сделали свое дело там, где вроде как должен был побеждать "порядок".
Удаление у Тулузы, и стразу же попыткой ответили! Ну ничего, во втором тайме Бордо их задавит.
Вперёд Бордо! Пено, Люку, Жалибер > Дюпон, Нтамак, Рамос
Регби в Telegram
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем