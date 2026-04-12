Кубок чемпионов по регби. 1/4 финала. «Ленстер» обыграл «Сэйл Шаркс», «Бордо-Бегль» одолел «Тулузу», другие результаты

«Бордо-Бегль» обыграл «Тулузу» в 1/4 финала Кубка чемпионов по регби.

С 10 по 12 апреля прошли матчи 1/4 финала Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

1/4 финала

10 апреля

Бат (Англия) — Нортгемптон Сэйнтс (Англия) — 43:41 (26:35)

11 апреля

Глазго Уорриорс (Шотландия) — Тулон (Франция) — 19:22 (12:17)

Ленстер (Ирландия) — Сэйл Шаркс (Англия) — 43:13 (7:3)

12 апреля

Бордо-Бегль (Франция) — Тулуза (Франция) — 30:15 (5:12)