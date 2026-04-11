Super Rugby. 9-й тур. «Харрикейнс» обыграли «Блюз», «Редс» одолели «Крусейдерс», другие результаты
10 и 11 апреля прошли матчи девятого тура Super Rugby.
10 апреля
Хайлендерс (Новая Зеландия) — Брамбис (Австралия) — 10:14 (3:7)
11 апреля
Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Чифс (Новая Зеландия) — 17:62 (0:26)
Фиджиан Друа (Фиджи) — Вестерн Форс (Австралия) — 24:22 (19:7)
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 42:19 (21:12)
Редс (Австралия) — Крусейдерс (Новая Зеландия) — 31:26 (14:12)
Турнирное положение: Харрикейнс – 30 очков (7 игр), Чифс – 27 (8), Блюз – 25 (8), Брамбис – 24 (8), Редс – 22 (8), Крусейдерс – 20 (8), Уоротас – 14 (7), Хайлендерс – 15 (8), Фиджиан Друа – 12 (8), Вестерн Форс – 10 (8), Моана Пасифика – 4 (8).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же бред с этими ЖК за контакты с головой. Замок Брамбис с мячом, по сути, просто таранит головой стоящего хукера Хайлендерс (стоящего даже не на полусогнутых, а почти в полный рост) - син бин Горцам.
завтра ерокубки в 22-00
Смотрю на Сейдерс и порой кажется, что в игре Кентербери больше порядка. Пропустить такую вторую попытку, когда ты спокойно контролировал мяч на чужой половине - полное позорище. В принципе, я уже почти смирился (но как фанат все же не до конца) с тем, что Кресты уже ни на что не претендуют в этом году, но все равно удивляюсь, как команда быстро опустилась после прошлого сезона.
В прошлом году я видел Хотама вторым скрам-хавом АВ после Ройгарда. Но в этом сезоне в его игре столько суеты и невынужденных ошибок...
А еще у меня нередко и уже давно складывается ощущение, что австралиец Ангус Гарднер, когда судит матчи против новозеландцев, немного "подсвистывает" островитянам против соотечественников. Может, конечно, это обманчивое ощущение. Перестраховывается будто
Рад победе Редс над Крестоносцами.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем