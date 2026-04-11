  • Super Rugby. 9-й тур. «Харрикейнс» обыграли «Блюз», «Редс» одолели «Крусейдерс», другие результаты
«Харрикейнс» обыграли «Блюз» в 9-м туре Super Rugby.

10 и 11 апреля прошли матчи девятого тура Super Rugby. 

10 апреля

Хайлендерс (Новая Зеландия) — Брамбис (Австралия) — 10:14 (3:7)

11 апреля

Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Чифс (Новая Зеландия) — 17:62 (0:26)

Фиджиан Друа (Фиджи) — Вестерн Форс (Австралия) — 24:22 (19:7)

Харрикейнс (Новая Зеландия) — Блюз (Новая Зеландия) — 42:19 (21:12)

Редс (Австралия) — Крусейдерс (Новая Зеландия) — 31:26 (14:12)

Турнирное положение: Харрикейнс – 30 очков (7 игр), Чифс – 27 (8), Блюз – 25 (8), Брамбис – 24 (8), Редс – 22 (8), Крусейдерс – 20 (8), Уоротас – 14 (7), Хайлендерс – 15 (8), Фиджиан Друа – 12 (8), Вестерн Форс – 10 (8), Моана Пасифика – 4 (8).

Какой же бред с этими ЖК за контакты с головой. Замок Брамбис с мячом, по сути, просто таранит головой стоящего хукера Хайлендерс (стоящего даже не на полусогнутых, а почти в полный рост) - син бин Горцам.
завтра ерокубки в 22-00
Смотрю на Сейдерс и порой кажется, что в игре Кентербери больше порядка. Пропустить такую вторую попытку, когда ты спокойно контролировал мяч на чужой половине - полное позорище. В принципе, я уже почти смирился (но как фанат все же не до конца) с тем, что Кресты уже ни на что не претендуют в этом году, но все равно удивляюсь, как команда быстро опустилась после прошлого сезона.
В прошлом году я видел Хотама вторым скрам-хавом АВ после Ройгарда. Но в этом сезоне в его игре столько суеты и невынужденных ошибок...
А еще у меня нередко и уже давно складывается ощущение, что австралиец Ангус Гарднер, когда судит матчи против новозеландцев, немного "подсвистывает" островитянам против соотечественников. Может, конечно, это обманчивое ощущение. Перестраховывается будто
Рад победе Редс над Крестоносцами.
