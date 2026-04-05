  • Чемпионат России по регби-7. 1-й тур. «Динамо» обыграло «Енисеей-СТМ» в финале и другие результаты
Чемпионат России по регби-7. 1-й тур. «Динамо» обыграло «Енисеей-СТМ» в финале и другие результаты

«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» в финале 1-го тура чемпионата России по регби-7.

В Сочи 5 апреля завершился плей-офф первого тура чемпионата России по регби-7.

Прямую трансляцию турнира показывал Спортс’’.

Чемпионат России по регби-7

1-й тур

Сочи

Плей-офф

Финал

Динамо – Енисей-СТМ – 12:14

Матч за 3-е место

Стрела-Ак Барс – Застава-7 – 34:14

1/2 финала

Динамо – Стрела-Ак Барс – 12:10

Застава-7 – Енисей-СТМ – 0:31

1/4 финала

Динамо – ВВА-Подмосковье – 31:5

Стрела-Ак Барс – Локомотив – 33:7

Застава-7 – Балтийский Шторм – 17:5

Красный Яр – Енисей-СТМ – 26:28

Матчи за 5-8 места

ВВА-Подмосковье – Локомотив – 19:24

Балтийский Шторм – Красный Яр – 7:21

Матч за 5-е место

Локомотив – Красный Яр – 5:21

Матч за 7-е место

ВВА-Подмосковье – Балтийский Шторм – 26:21

Матчи за 9-11 места

Таганий Рог – Липецк – 26:5

Кубань – Липецк – 12:21

Кубань – Таганий Рог – 0:27

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Что значит:
==="«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» в финале 1-го тура чемпионата России по регби-7?"===
Первый тур выиграл ЕНИСЕЙ, а не Динамо! Зачем опускаться до дезинформации?
Что значит: ==="«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» в финале 1-го тура чемпионата России по регби-7?"=== Первый тур выиграл ЕНИСЕЙ, а не Динамо! Зачем опускаться до дезинформации?
Действительно! 🤡 Это что за невнимательность?!
Вчера Красный Яр удивил - выиграл все свои матчи, обыграв Стрелу. А Локо сыграл вничью с Заставой.
Вчера Красный Яр удивил - выиграл все свои матчи, обыграв Стрелу. А Локо сыграл вничью с Заставой.
Локо очень вялые какие-то, как будто через нехочу все делают.
Локо очень вялые какие-то, как будто через нехочу все делают.
Вот и потерпели разгром от Стрелы
Сибиряки интересный матч выдали!
финал огненный
финал огненный
ну так, много брака конечно.
ну так, много брака конечно.
Так без дровишек и огня не будет_)
Алё,вы чё, прикалуетесь? Какое Динамо победило Енисей в финале? аххахаха!!! Исправьте заголовок
А "Слава" где? Почему не участвует?
А "Слава" где? Почему не участвует?
Возможно в бане Селезнёвской_)
