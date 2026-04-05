Чемпионат России по регби-7. 1-й тур. «Динамо» обыграло «Енисеей-СТМ» в финале и другие результаты
«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» в финале 1-го тура чемпионата России по регби-7.
В Сочи 5 апреля завершился плей-офф первого тура чемпионата России по регби-7.
Прямую трансляцию турнира показывал Спортс’’.
Чемпионат России по регби-7
1-й тур
Сочи
Плей-офф
Финал
Динамо – Енисей-СТМ – 12:14
Матч за 3-е место
Стрела-Ак Барс – Застава-7 – 34:14
1/2 финала
Динамо – Стрела-Ак Барс – 12:10
Застава-7 – Енисей-СТМ – 0:31
1/4 финала
Динамо – ВВА-Подмосковье – 31:5
Стрела-Ак Барс – Локомотив – 33:7
Застава-7 – Балтийский Шторм – 17:5
Красный Яр – Енисей-СТМ – 26:28
Матчи за 5-8 места
ВВА-Подмосковье – Локомотив – 19:24
Балтийский Шторм – Красный Яр – 7:21
Матч за 5-е место
Локомотив – Красный Яр – 5:21
Матч за 7-е место
ВВА-Подмосковье – Балтийский Шторм – 26:21
Матчи за 9-11 места
Таганий Рог – Липецк – 26:5
Кубань – Липецк – 12:21
Кубань – Таганий Рог – 0:27
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Первый тур выиграл ЕНИСЕЙ, а не Динамо! Зачем опускаться до дезинформации?