  • Кубок чемпионов по регби. 1/8 финала. «Бордо-Бегль» разгромил «Лестер», «Ленстер» обыграл «Эдинбург» и другие результаты
Кубок чемпионов по регби. 1/8 финала. «Бордо-Бегль» разгромил «Лестер», «Ленстер» обыграл «Эдинбург» и другие результаты

«Нортгемптон» обыграл «Кастр» в 1/8 финала Кубка чемпионов по регби.

С 3 по 5 апреля прошли матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

1/8 финала

3 апреля

Нортгемптон (Англия) – Кастр (Франция) – 49:41 (14:15)

4 апреля

Бат (Англия) – Сарацины (Англия) – 31:22 (0:10)

Тулон (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 28:27 (14:13)

Глазго (Шотландия) – Буллс (ЮАР) – 25:21 (12:14)

Тулуза (Франция) – Бристоль (Англия) – 59:26 (40:7)

Арлекины (Англия) – Сэйл Шаркс (Англия) – 17:26 (0:16)

5 апреля

Бордо-Бегль (Франция) – Лестер (Англия) – 64:14 (36:0)

Ленстер (Ирландия) – Эдинбург (Шотландия) – 49:31 (28:26)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
много интереснейших и боевых игр прошло...только бристоль как-то внезапно сломался ((((
почему в этом суперспортивном ресурсе нет не слова о 2м еврокубке но так много пономарёвых фетисовых и прочих плущенко ???
Ответ catcher69
много интереснейших и боевых игр прошло...только бристоль как-то внезапно сломался (((( почему в этом суперспортивном ресурсе нет не слова о 2м еврокубке но так много пономарёвых фетисовых и прочих плущенко ???
Бристоль по своему стандартному графику - главное, свои 4 попытки занести, а пропустим как получится;)
А в Бордо пока вообще вынос тела происходит. Тигров возят мордой об газон, как котов.)
Ответ Mr. Jones
Бристоль по своему стандартному графику - главное, свои 4 попытки занести, а пропустим как получится;) А в Бордо пока вообще вынос тела происходит. Тигров возят мордой об газон, как котов.)
😁😁😁😁
Зато внезапно хорошо сыграл Ньюкасл для его нынешнего состояния проиграли на последней секунде модно сказать
Наконец-то Кубок Чемпионов вернулся!
Ответ spancherBob
Наконец-то Кубок Чемпионов вернулся!
и не только он...
European Challenge Cup
Exeter Chiefs 31, Munster 21
Montpellier 53, Perpignan 13
Benetton 38, Cardiff Rugby 35
Newcastle Red Bulls 18, La Rochelle 26
Ulster 28, Ospreys 24
Connacht 29, Durban Sharks 12
Бат обыграл Сарацинов.
Смотрим Глазго – Буллс, поехали!
ОТЛИЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ждём настоящие битвы !!!!!!!!!!!!!!
Южноафриканским командам совсем немного не хватило сегодня, надо было раньше начинать играть, в групповом турнире, чтобы не попасть на сильных соперников на выезде.
Посмотрел Бордо против Лестера. ЛББ - это просто космос!
За турниром не слежу, но неужели кто-то сможет их остановить кроме Тулузы?
Вангую победу хозяев во всех матчах
Ответ ОЛЛС1911
Вангую победу хозяев во всех матчах
кстати да...это вполне может пройти...
Ответ ОЛЛС1911
Вангую победу хозяев во всех матчах
В целом да, но сомневаюсь в двух играх: Тулон-Стормерс и Арлекинс-Сейл Шаркс. Тулон в последнее время совсем плох. С другой стороны, и Стормерс подсдулись в сравнении с началом сезона. Ну а Арлекинс-Сейл Шаркс...Да на самом деле без разницы, кто выиграет битву за право быть перееханным Ленстером)
Кубок Вызова
Стад Франсе 31:36 Драгонс
Дзебре 31:15 По
Лестер позорники
