Кубок чемпионов по регби. 1/8 финала. «Бордо-Бегль» разгромил «Лестер», «Ленстер» обыграл «Эдинбург» и другие результаты
«Нортгемптон» обыграл «Кастр» в 1/8 финала Кубка чемпионов по регби.
С 3 по 5 апреля прошли матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов по регби
1/8 финала
3 апреля
Нортгемптон (Англия) – Кастр (Франция) – 49:41 (14:15)
4 апреля
Бат (Англия) – Сарацины (Англия) – 31:22 (0:10)
Тулон (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 28:27 (14:13)
Глазго (Шотландия) – Буллс (ЮАР) – 25:21 (12:14)
Тулуза (Франция) – Бристоль (Англия) – 59:26 (40:7)
Арлекины (Англия) – Сэйл Шаркс (Англия) – 17:26 (0:16)
5 апреля
Бордо-Бегль (Франция) – Лестер (Англия) – 64:14 (36:0)
Ленстер (Ирландия) – Эдинбург (Шотландия) – 49:31 (28:26)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
почему в этом суперспортивном ресурсе нет не слова о 2м еврокубке но так много пономарёвых фетисовых и прочих плущенко ???
А в Бордо пока вообще вынос тела происходит. Тигров возят мордой об газон, как котов.)
Зато внезапно хорошо сыграл Ньюкасл для его нынешнего состояния проиграли на последней секунде модно сказать
Exeter Chiefs 31, Munster 21
Montpellier 53, Perpignan 13
Benetton 38, Cardiff Rugby 35
Newcastle Red Bulls 18, La Rochelle 26
Ulster 28, Ospreys 24
Connacht 29, Durban Sharks 12
Смотрим Глазго – Буллс, поехали!
Ждём настоящие битвы !!!!!!!!!!!!!!
За турниром не слежу, но неужели кто-то сможет их остановить кроме Тулузы?
Стад Франсе 31:36 Драгонс
Дзебре 31:15 По