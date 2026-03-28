  • Календарь российского сезона в регби: Кубок России пройдет с мая по сентябрь, чемпионат России – с мая по октябрь
Календарь российского сезона в регби: Кубок России пройдет с мая по сентябрь, чемпионат России – с мая по октябрь

Опубликован полный календарь российского сезона-2026 в регби.

Стал известен полный календарь российских турниров по регби в 2026 году.

Календарь российских соревнований по регби-2026

Суперкубок России

25 апреля (Монино)

Чемпионат России

1 мая – 18 октября (полное расписание – тут)

Кубок России

1/4 финала – 22-25 мая

Полуфинал – 19-22 июля

Финал – 13 сентября

Чемпионат России по регби-7

1 тур – 4-5 апреля (Сочи)

2 тур – 11-12 апреля (Сочи)

3 тур – 7-8 ноября (Сочи)

4 тур – 14-15 ноября (Сочи)

Магнит Кубок России по регби-7

25-26 июля (Москва)

Высшая Лига по регби-7

1 тур – 23-24 мая (Новосибирск)

2 тур – 20-21 июня (Москва)

3 тур – 29-30 августа (Самара)

4 тур – 26-27 сентября (Волгоград)

Спартакиада сильнейших спортсменов по регби-7

1-2 августа (Казань)

ПРИМЕЧАНИЕ: календарь будет дополняться.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
