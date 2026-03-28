Календарь российского сезона в регби: Кубок России пройдет с мая по сентябрь, чемпионат России – с мая по октябрь
Опубликован полный календарь российского сезона-2026 в регби.
Календарь российских соревнований по регби-2026
Суперкубок России
25 апреля (Монино)
Чемпионат России
1 мая – 18 октября (полное расписание – тут)
Кубок России
1/4 финала – 22-25 мая
Полуфинал – 19-22 июля
Финал – 13 сентября
Чемпионат России по регби-7
1 тур – 4-5 апреля (Сочи)
2 тур – 11-12 апреля (Сочи)
3 тур – 7-8 ноября (Сочи)
4 тур – 14-15 ноября (Сочи)
Магнит Кубок России по регби-7
25-26 июля (Москва)
Высшая Лига по регби-7
1 тур – 23-24 мая (Новосибирск)
2 тур – 20-21 июня (Москва)
3 тур – 29-30 августа (Самара)
4 тур – 26-27 сентября (Волгоград)
Спартакиада сильнейших спортсменов по регби-7
1-2 августа (Казань)
ПРИМЕЧАНИЕ: календарь будет дополняться.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
