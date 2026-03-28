ЦСКА против «Динамо», «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»: все пары 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс» в четвертьфинале Кубка России по регби.

Стали известны все пары четвертьфинала Кубка России по регби. Финалисты прошлого Кубка России «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс» встретятся уже в 1/4 финала. Игры пройдут с 22 по 25 мая. Кубок России по регби-2026 1/4 финала ЦСКА – Динамо Локомотив – Стрела-Ак Барс ВВА-Подмосковье – Красный Яр Слава – Енисей-СТМ Победитель пары ЦСКА/»Динамо» в полуфинале сыграет с победителем в паре «Локомотив»/»Стрела-Ак Барс». Финал турнира состоится 13 сентября на «ВТБ-Арене».