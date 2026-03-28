  ЦСКА против «Динамо», «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»: все пары 1/4 финала Кубка России
ЦСКА против «Динамо», «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»: все пары 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс» в четвертьфинале Кубка России по регби.

Стали известны все пары четвертьфинала Кубка России по регби.

Финалисты прошлого Кубка России «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс» встретятся уже в 1/4 финала.

Игры пройдут с 22 по 25 мая. 

Кубок России по регби-2026

1/4 финала

ЦСКА – Динамо

Локомотив – Стрела-Ак Барс

ВВА-Подмосковье – Красный Яр

Слава – Енисей-СТМ

Победитель пары ЦСКА/»Динамо» в полуфинале сыграет с победителем в паре «Локомотив»/»Стрела-Ак Барс».

Финал турнира состоится 13 сентября на «ВТБ-Арене».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Материалы по теме
ЦСКА выступит в Кубке России по регби-2026
19 марта, 15:15
Расписание чемпионата России по регби-2026: в сезоне выступят 7 команд
5 марта, 10:29
Чемпионат России по регби. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Динамо» в финале и впервые стала чемпионом, другие результаты
12 октября 2025, 11:41ВидеоСпортс"
Три игрока «Енисея-СТМ» проведут сезон в «ВВА-Подмосковье»
9 минут назад
Super Rugby. 7-й тур. «Харрикейнс» сыграют с «Редс», «Вестерн Форс» встретятся с «Чифс» и другие матчи
вчера, 22:19
United Rugby Championship. 14-й тур. «Буллс» сыграют с «Манстером», «Коннахт» против «Оспрейс» и другие матчи
вчера, 22:02
«Руководство даже не пыталось со мной встретиться». Годлюк подтвердил, что уходит из «Славы»
25 марта, 09:18
Фиджиец Лисала Насеге перешел в «Локомотив»
23 марта, 12:03
United Rugby Championship. 13-й тур. «Глазго» обыграл «Ленстер», «Стормерс» победили «Дрэгонс» и другие результаты
22 марта, 20:57
Super Rugby. 6-й тур. «Редс» обыграли «Фиджиан Друа», «Уоротас» уступили «Блюз», другие результаты
21 марта, 10:27
«Локомотив» представил форму на новый сезон
21 марта, 06:18Фото
ЦСКА выступит в Кубке России по регби-2026
19 марта, 15:15
Сергей Янюшкин: «В стране популярность регби растет. Считаю, что у регби в России огромный потенциал»
18 марта, 11:37
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34
