ЦСКА против «Динамо», «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»: все пары 1/4 финала Кубка России
«Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс» в четвертьфинале Кубка России по регби.
Финалисты прошлого Кубка России «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс» встретятся уже в 1/4 финала.
Игры пройдут с 22 по 25 мая.
Кубок России по регби-2026
1/4 финала
ЦСКА – Динамо
Локомотив – Стрела-Ак Барс
ВВА-Подмосковье – Красный Яр
Слава – Енисей-СТМ
Победитель пары ЦСКА/»Динамо» в полуфинале сыграет с победителем в паре «Локомотив»/»Стрела-Ак Барс».
Финал турнира состоится 13 сентября на «ВТБ-Арене».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
