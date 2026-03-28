Три игрока «Енисея-СТМ» проведут сезон в «ВВА-Подмосковье»

«Енисей-СТМ» отдал трех регбистов в аренду в «ВВА-Подмосковье».

23-летний Виталий Безматерных играет на позиции центрального трехтчетвертного. Прошлый сезон провёл в составе новокузнецкого «Металлурга», за который провёл 17 матчей. Безматерных – победитель Кубка России по регби-7 (2022), серебряный призер Чемпионата Европы по регби-7 U18 в 2021.

21-летний Владислав Фризен выступает на позиции фланкера, а в регби перешел из вольной борьбы в 2024 году. Вместе с «Енисеем-СТМ» становился чемпионом России среди молодежных команд.

24-летний Никита Акулинчев в спортшколе «Енисея-СТМ» с 2024 года, в регби перешел из вольной борьбы. В официальных матчах за команды «Енисея-СТМ» не выступал. В сезоне 2025 в рамках поддержки от клубов чемпионата России выступал за новокузнецкий «Металлург».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
