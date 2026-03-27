United Rugby Championship. 14-й тур. «Глазго» сыграет с «Бенеттоном», «Ленстер» встретится со «Скарлетс» и другие матчи
«Глазго» сыграет с «Бенеттоном» в 14-м туре United Rugby Championship.
27-28 марта пройдут матчи 14-го тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
14-й тур
27 марта
Шаркс (ЮАР) – Кардифф Блюз (Уэльс) – 20.00
Глазго (Шотландия) – Бенеттон (Италия) – 22.45
Ленстер (Ирландия) – Скарлетс (Уэльс) – 22.45
28 марта
Буллс (ЮАР) – Манстер (Ирландия) – 15.00
Коннахт (Ирландия) – Оспрейс (Уэльс) – 17.15
Лайонс (ЮАР) – Дрэгонс (Уэльс) – 17.30
Стормерс (ЮАР) – Эдинбург (Шотландия) – 20.00
Дзебре (Италия) – Ольстер (Ирландия) – 22.45
Турнирное положение: Глазго – 49 очков (13 игр), Стормерс – 45 (13), Ольстер – 42 (13), Ленстер – 41 (13), Кардифф Блюз – 40 (13), Манстер – 39 (13), Лайонс – 37 (13), Буллс – 34 (13), Коннахт – 34 (13), Оспрейс – 29 (13), Шаркс – 28 (13), Бенеттон – 27 (13), Эдинбург – 23 (13), Скарлетс – 20 (13), Дрэгонс – 20 (13), Дзебре – 12 (13).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
