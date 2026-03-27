Super Rugby. 7-й тур. «Моана Пасифика» сыграет с «Хайлендерс», «Брамбис» против «Уоротас» и другие матчи

«Брамбис» сыграют с «Уоротас» в 7-м туре Super Rugby.

27-28 марта пройдут матчи седьмого тура Super Rugby.

27 марта

Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 9.05

Брамбис (Австралия) – Уоротас (Австралия) – 11.35

28 марта

Харрикейнс (Новая Зеландия) – Редс (Австралия) – 6.35

Блюз (Новая Зеландия) – Фиджиан Друа (Фиджи) – 9.05

Вестерн Форс (Австралия) – Чифс (Новая Зеландия) – 11.35

Турнирное положение: Харрикейнс – 20 очков (5 игр), Блюз – 20 (6), Брамбис – 19 (6), Редс – 18 (5), Крусейдерс – 14 (6), Чифс – 13 (5), Уоротас – 10 (5), Хайлендерс – 9 (6), Фиджиан Друа – 8 (5), Вестерн Форс – 4 (5), Моана Пасифика – 4 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
