«Руководство даже не пыталось со мной встретиться». Годлюк подтвердил, что уходит из «Славы»

Регбист «Славы» Герман Годлюк сообщил, что больше не будет выступать за клуб.

Годлюк играл за «Славу» с 2012 по 2018 годы и с 2022-го по 2025-й.

«Все вопросы, связанные с моим уходом лучше задать новому руководству «Славы» и лично Андрею Быканову. Мой контракт истек в октябре и новое руководство даже не попыталось провести со мной какую-то встречу и поговорить.

Никаких контактов, по сути, не было, потому, повторюсь, лучше этот вопрос адресовать Быканову. По поводу моего дальнейшего будущего, то на данный момент занимаюсь поиском себя», – сказал Годлюк.

«Ну что ж, в свете новых событий, о которых многие узнали вчера, пора и мне написать пару строк о ситуации. Со «Славой» меня больше ничего не связывает. Знаю, все хотят знать причину, но назвать какую-то одну конкретную не могу... их много.

Один думает, что я решил его подсидеть, и начал ходить к руководству просить меня убрать. Другой, который по сути не имеет никакого отношения к клубу, начал сливать меня. С третьим у меня вообще не было контакта. И ко всему прочему, я просто неудобный: много знаю, говорю правду в глаза. А в нашем регби привыкли, чтобы всё замалчивали и никто не знал о проблемах.

Ну, в целом вы все сами видите и знаете. Этот пост не для того, чтобы меня пожалели, а чтобы в очередной раз показать всем этим «развивальщикам». Я всегда говорю правду! На профессиональном уровне вы меня больше не увидите. Всем спасибо, на этом все», – написал регбист в соцсетях.