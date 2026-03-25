  • «Руководство даже не пыталось со мной встретиться». Годлюк подтвердил, что уходит из «Славы»
Герман Годлюк подтвердил, что уходит из «Славы».

Регбист «Славы» Герман Годлюк сообщил, что больше не будет выступать за клуб.

Годлюк играл за «Славу» с 2012 по 2018 годы и с 2022-го по 2025-й. 

«Все вопросы, связанные с моим уходом лучше задать новому руководству «Славы» и лично Андрею Быканову. Мой контракт истек в октябре и новое руководство даже не попыталось провести со мной какую-то встречу и поговорить.

Никаких контактов, по сути, не было, потому, повторюсь, лучше этот вопрос адресовать Быканову. По поводу моего дальнейшего будущего, то на данный момент занимаюсь поиском себя», – сказал Годлюк.

«Ну что ж, в свете новых событий, о которых многие узнали вчера, пора и мне написать пару строк о ситуации. Со «Славой» меня больше ничего не связывает. Знаю, все хотят знать причину, но назвать какую-то одну конкретную не могу... их много. 

Один думает, что я решил его подсидеть, и начал ходить к руководству просить меня убрать. Другой, который по сути не имеет никакого отношения к клубу, начал сливать меня. С третьим у меня вообще не было контакта. И ко всему прочему, я просто неудобный: много знаю, говорю правду в глаза. А в нашем регби привыкли, чтобы всё замалчивали и никто не знал о проблемах.

Ну, в целом вы все сами видите и знаете. Этот пост не для того, чтобы меня пожалели, а чтобы в очередной раз показать всем этим «развивальщикам». Я всегда говорю правду! На профессиональном уровне вы меня больше не увидите. Всем спасибо, на этом все», – написал регбист в соцсетях.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
Дурная "Слава"... Чемпионат потерял отличного игрока.
Но попадать в ворота как следует он так и не научился
Как неуч он за 50% игровых минут чемпионата стал лидером команды по набранным очкам в прошлом сезоне.
Что-то новое руководство начало с разгона старой гвардии, и набора зелёных новичков.
Поднять бы завесу с внутренней кухни, и иметь полное понимание для вывода... а так Герман доступно объяснил.
Разгон новым руководством старой гвардии - звучит слишком громко для ситуации в котором находился(находиться, будет находиться) клуб, а под такой-же разгон старой гвардии можно подвести и старое руководство клуба из Пензы.
