Фиджиец Лисала Насеге перешел в «Локомотив»

Фиджийский регбист Лисала Насеге перешел в «Локомотив».

Фиджийский центральный трехчетвертной Лисала Насеге подписал контракт с пензенским «Локомотивом».

Насеге 30 лет, он начал заниматься регби с десятилетнего возраста. У себя на родине он пять лет защищал цвета клуба «Надрога» (Сингатока), а затем перебрался в Грузию, где выступал за РК «Айа» (Кутаиси), «Хвамли» (Тбилиси) и «Цикара» (Тбилиси).

«Впервые в жизни я приехал в Россию. Надеюсь провести хороший сезон за «Локомотив-Пенза» и стать чемпионом со своей новой командой!» – сказал Насеге.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
понятно....
для нашего чемпа это как месси )))))))
по его клубам это не скажешь
у нас сейчас такой момент что любой игрок оттуда или из африки выше неба звезда...
Суровые годы уходят.
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
"Папуас из Гондураса" (с)
В нашем чемпионате уже играли фиджийцы, или он первый оттуда?
Материалы по теме
«Локомотив» представил форму на новый сезон
21 марта, 06:18Фото
Сергей Янюшкин: «В стране популярность регби растет. Считаю, что у регби в России огромный потенциал»
18 марта, 11:37
Кушнарев об открытии сезона на «ВТБ Арене»: «Это новый уровень для чемпионата России»
5 марта, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
United Rugby Championship. 13-й тур. «Глазго» обыграл «Ленстер», «Стормерс» победили «Дрэгонс» и другие результаты
вчера, 20:57
Super Rugby. 6-й тур. «Редс» обыграли «Фиджиан Друа», «Уоротас» уступили «Блюз», другие результаты
21 марта, 10:27
«Локомотив» представил форму на новый сезон
21 марта, 06:18Фото
ЦСКА выступит в Кубке России по регби-2026
19 марта, 15:15
Сергей Янюшкин: «В стране популярность регби растет. Считаю, что у регби в России огромный потенциал»
18 марта, 11:37
Кубок шести наций. 5-й тур. Франция обыграла Англию, Шотландия уступила Ирландии, Уэльс победил Италию
15 марта, 06:20
Super Rugby. 5-й тур. «Блюз» обыграли «Моану», другие результаты
15 марта, 06:16
United Rugby Championship. Перенесенные матчи. «Коннахт» обыграл «Скарлетс», «Эдинбург» уступил «Ольстеру»
13 марта, 21:30
WADA заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии
13 марта, 19:59
Южноафриканец Андрис Беккер стал тренером по нападающим в «Стреле-Ак Барс»
13 марта, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34
Рекомендуем