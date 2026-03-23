Фиджиец Лисала Насеге перешел в «Локомотив»
Фиджийский регбист Лисала Насеге перешел в «Локомотив».
Фиджийский центральный трехчетвертной Лисала Насеге подписал контракт с пензенским «Локомотивом».
Насеге 30 лет, он начал заниматься регби с десятилетнего возраста. У себя на родине он пять лет защищал цвета клуба «Надрога» (Сингатока), а затем перебрался в Грузию, где выступал за РК «Айа» (Кутаиси), «Хвамли» (Тбилиси) и «Цикара» (Тбилиси).
«Впервые в жизни я приехал в Россию. Надеюсь провести хороший сезон за «Локомотив-Пенза» и стать чемпионом со своей новой командой!» – сказал Насеге.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
для нашего чемпа это как месси )))))))
