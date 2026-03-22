United Rugby Championship. 13-й тур. «Лайонс» обыграли «Эдинбург», «Глазго» победил «Ленстер», другие матчи
20 марта стартуют матчи 13-го тура United Rugby Championship.
20 марта
Буллс (ЮАР) — Кардифф Блюз (Уэльс) — 40:7 (33:7)
Скарлетс (Уэльс) — Дзебре (Италия) — 36:17 (24:0)
Ольстер (Ирландия) — Коннахт (Ирландия) — 19:26 (7:7)
21 марта
Лайонс (ЮАР) — Эдинбург (Шотландия) — 54:17 (35:0)
Бенеттон (Италия) — Оспрейс (Уэльс) — 31:19 (14:5)
Шаркс (ЮАР) — Манстер (Ирландия) — 45:0 (12:0)
Глазго (Шотландия) — Ленстер (Ирландия) — 38:17 (26:12)
22 марта
Стормерс (ЮАР) — Дрэгонс (Уэльс) — 16.00
Турнирное положение: Глазго – 49 очков (13 игр), Ольстер – 42 (13), Стормерс – 41 (12), Ленстер – 41 (13), Кардифф Блюз – 40 (13), Манстер – 39 (13), Лайонс – 37 (13), Буллс – 34 (13), Коннахт – 34 (13), Оспрейс – 29 (13), Шаркс – 28 (13), Бенеттон – 27 (13), Эдинбург – 23 (13), Скарлетс – 20 (13), Дрэгонс – 20 (12), Дзебре – 12 (13).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мюнстер внезапно совсем плох
А Глазго неожиданно хорош
Материалы по теме
Рекомендуем
