  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • United Rugby Championship. 13-й тур. «Лайонс» обыграли «Эдинбург», «Глазго» победил «Ленстер», другие матчи
3

«Глазго» победил «Ленстер» в 13-м туре United Rugby Championship.

20 марта стартуют матчи 13-го тура United Rugby Championship. 

20 марта

Буллс (ЮАР) — Кардифф Блюз (Уэльс) — 40:7 (33:7)

Скарлетс (Уэльс) — Дзебре (Италия) — 36:17 (24:0)

Ольстер (Ирландия) — Коннахт (Ирландия) — 19:26 (7:7)

21 марта

Лайонс (ЮАР) — Эдинбург (Шотландия) — 54:17 (35:0)

Бенеттон (Италия) — Оспрейс (Уэльс) — 31:19 (14:5)

Шаркс (ЮАР) — Манстер (Ирландия) — 45:0 (12:0)

Глазго (Шотландия) — Ленстер (Ирландия) — 38:17 (26:12)

22 марта

Стормерс (ЮАР) — Дрэгонс (Уэльс) — 16.00

Турнирное положение: Глазго – 49 очков (13 игр), Ольстер – 42 (13), Стормерс – 41 (12), Ленстер – 41 (13), Кардифф Блюз – 40 (13), Манстер – 39 (13), Лайонс – 37 (13), Буллс – 34 (13), Коннахт – 34 (13), Оспрейс – 29 (13), Шаркс – 28 (13), Бенеттон – 27 (13), Эдинбург – 23 (13), Скарлетс – 20 (13), Дрэгонс – 20 (12), Дзебре – 12 (13).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoОспрейс
logoБенеттон Тревизо
logoЭдинбург
logoМанстер
logoКардифф Блюз
logoОльстер
logoГлазго Уорриорс
logoЛенстер
logoДзебре
logoБуллс
logoЛланелли Скарлетс
logoШаркс
logoКоннахт
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoЛайонс
United Rugby Championship
результаты
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мюнстер внезапно совсем плох
Ответ catcher69
Мюнстер внезапно совсем плох
А Глазго неожиданно хорош
Ответ Scrumhalf
А Глазго неожиданно хорош
☝️👍👍👍🏉
Регби в Telegram
