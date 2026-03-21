Super Rugby. 6-й тур. «Редс» обыграли «Фиджиан Друа», «Уоротас» уступили «Блюз», другие результаты
«Хайлендерс» проиграли «Харрикейнс» в 6-м туре Super Rugby.
20 и 21 марта прошли матчи шестого тура Super Rugby.
Super Rugby
6-й тур
20 марта
Хайлендерс (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) — 7:50 (7:19)
Брамбис (Австралия) – Чифс (Новая Зеландия) — 33:24 (7:17)
21 марта
Фиджиан Друа (Фиджи) – Редс (Австралия) — 6:21 (6:7, 0:14)
Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) — 21:50 (14:17)
Уоротас (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) — 20:35 (17:8)
Турнирное положение: Харрикейнс – 20 очков (5 игр), Блюз – 20 (6), Брамбис – 19 (6), Редс – 18 (5), Крусейдерс – 14 (6), Чифс – 13 (5), Уоротас – 10 (5), Хайлендерс – 9 (6), Фиджиан Друа – 8 (5), Вестерн Форс – 4 (5), Моана Пасифика – 4 (6).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Зато во втором тайме забег Флетчера Ньюэлла почти в стиле Уилла Джордана - мое почтение :)