  • Super Rugby. 6-й тур. «Редс» обыграли «Фиджиан Друа», «Уоротас» уступили «Блюз», другие результаты
«Хайлендерс» проиграли «Харрикейнс» в 6-м туре Super Rugby.

20 и 21 марта прошли матчи шестого тура Super Rugby. 

20 марта

Хайлендерс (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) — 7:50 (7:19)

Брамбис (Австралия) – Чифс (Новая Зеландия) — 33:24 (7:17)

21 марта

Фиджиан Друа (Фиджи) – Редс (Австралия) — 6:21 (6:7, 0:14)

Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) — 21:50 (14:17)

Уоротас (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) — 20:35 (17:8)

Турнирное положение: Харрикейнс – 20 очков (5 игр), Блюз – 20 (6), Брамбис – 19 (6), Редс – 18 (5), Крусейдерс – 14 (6), Чифс – 13 (5), Уоротас – 10 (5), Хайлендерс – 9 (6), Фиджиан Друа – 8 (5), Вестерн Форс – 4 (5), Моана Пасифика – 4 (6).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Первый тайм - очередное разочарование в исполнении Крусейдерс. Особенно на фоне недавних матчей КШН наблюдать такое количество ошибок от игроков Олл Блэкс грустно.
Зато во втором тайме забег Флетчера Ньюэлла почти в стиле Уилла Джордана - мое почтение :)
Не совсем понял логику судей во второй попытке Тахс: игрок просто выпускает мяч из рук в захвате, двигаясь вперед - как это в принципе может не быть игрой вперед? Но реф в поле перестраховывается и засчитывает попытку, а на повторе линия полета мяча особенно не видна, ТМО не отменяет. Может, конечно, я что-то упускаю....
