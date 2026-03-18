Сергей Янюшкин: «В стране популярность регби растет. Считаю, что у регби в России огромный потенциал»

Капитан пензенского «Локомотива» Сергей Янюшкин считает, что популярность регби в России растет.

– В прошлом сезоне «Локомотив» впервые за несколько лет остался без медалей чемпионата России. Сказалось ли на результате то, что домашние матчи вы проводили не в Пензе, а в Саранске из-за реконструкции стадиона «Первомайский»?

– Поддержка в Саранске у нас была, но не такая, конечно, как в родном городе. У нас не было никакого преимущества своего поля. Все матчи, по сути, мы сыграли на выезде. Да, нельзя сказать, что только поэтому мы остались без медалей, но определенным образом это на нашу игру влияло.

– В чем еще причины?

– В ряде игр подвела дисциплина. Сейчас в Премьер-лиге слабых команд нет. Поэтому, когда ты сам даешь преимущество сопернику, он им пользуется. Плюс где-то в концовках матчей не хватало концентрации.

Конечно, расстроились, что остались без медалей. И это, безусловно, будет дополнительным стимулом больше работать над собой, работать вместе с коман­дой и возвращать свои позиции в российском рейтинге.

– Вы один из самых опытных игроков не только «Локо», но и всего российского регби. Откуда мотивация?

– Ее мне дает сам факт возрождения профессионального регби в моем родном городе, за что огромное спасибо ОАО «РЖД». Появление в Пензе «Локо» открыло у меня, скажем так, второе дыхание. Мне нравится играть.

– Главным тренером «Локомотива» с 2018 года является ваш старший брат Александр. Это сложно для вас?

– У нас нет в тренировочном процессе слова «брат» или еще какой-нибудь родственник. Работаю так же, как и с любым другим тренером. И Александр так же к этому относится: он тренер, а я игрок. В любом случае последнее слово остается за главным тренером.

– В Пензе вы популярный человек?

– Я бы не сказал, что я какая-то суперзвезда. Но, конечно, бывают случаи, когда люди здороваются, спрашивают: «Как дела? Когда игры?» Желают удачи.

– Можно сказать, что в Пензе регби – спорт номер один?

– Летом безусловно. На наши матчи в Пензе всегда приходит много болельщиков. Да и в стране популярность регби растет. Знаю людей, которые впервые пришли на игру, даже не зная правил. Но те эмоции, которые они испытали во время матча, возвращали их раз за разом на трибуны. Считаю, что у регби в России огромный потенциал, – рассказал Янюшкин.