  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок шести наций. 5-й тур. Ирландия обыграла Шотландию, Уэльс победил Италию, Франция против Англии
30

Франция сыграет с Англией в пятом туре Кубка шести наций по регби.

14 марта пройдут матчи пятого тура Кубка шести наций по регби.

Кубок шести наций

5-й тур 

14 марта

Дублин, Ирландия

Ирландия – Шотландия – 43:21 (19:7)

Кардифф, Уэльс

Уэльс – Италия – 31:17 (21:0)

Париж, Франция

Франция – Англия – 23.10

Турнирное положение: Ирландия – 19 очков (5 игр), Франция – 16 (4), Шотландия – 16 (5), Италия – 9 (5), Англия – 6 (4), Уэльс – 6 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Шотландии
logoсборная Уэльса
logoсборная Ирландии
результаты
logoКубок шести наций
logoсборная Англии
logoсборная Франции
logoсборная Италии по регби
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
кто додумался разрешить командам играть в таких цветах, одни чисто белые, вторые белые с голубым, на общем плане тупо 30 человек одинаковых
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Гениально
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Самое интересное, что Уэльсу не разрешили сыграть в своей основной форме с Ирландией в интересах дальтоников.) А тут вообще издалека все одинаковые.
Поболею за Шотландию, им нужна победа. Ну и Англия вполне может разозлиться и обыграть французов.
Ответ Scrumhalf
или может разозлиться и получить еще больше карточек и проиграть Франции еще сильнее
Ответ mshnnya
Главное чтоб Ле Кранч не превратился в Ле Кринж
Шотландия, Италия, Франция
Бодрый конечно матч, но шотландцы разочаровали - могли бы и поактивнее упереться. Жаль что уступили.
Ответ Scrumhalf
На самом деле у них сегодня самый сильный и неудобный соперник. Англия и Франция обычно не удосуживаются изучать игру соперника и подстраиваться под него, и позволяют шотландцам играть так, как им удобно, а против более дисциплинированных команд, которые выходят играть не просто в регби, а конкретно против них, им заметно тяжелее. Что и по играм с Италией и Уэльсом было видно.
Ирландцев можно поздравить с тройной короной, а шотландцы в любом случае могут занести турнир себе в актив. Все же против дисциплинированных команд, которые разбираю игру соперника, им тяжелее, чем против летящих на них с шашками наголо англичан и французов.)
Обе команды сильно прибавили по ходу турнира, сделав выводы из собственных ошибок.
Почему то думаю Уэльс сегодня дома уверенно выиграет
Ответ Грюденфельдер
Выиграли, но почему-то бросили играть после 55 минуты. Я не понимаю менталку, от ложки не уйти , все что можно проиграло- хоть дверью можно было хлопнуть. Вместо этого игра на удержание и как результат осадок и от этой игры. Не думаю полностью забитый стадион радовался концовке.
Ответ Грюденфельдер
Вы оказались правы! Получился практически разгром. Итальянцы видать сильно праздновали прошлую победу над Англией)))
Французы в итоге чудом вырвали кубок, который уже был у них в одной руке после 3-го тура.
Англичане сыграли свой лучший матч в турнире, но их в очередной раз подвели необязательные нарушения.
Ответ Mr. Jones
Ирландцы в 80й минуте уже тоже одной рукой держали 😂
Что за фигня с формой ???
Прошлый тур закончился банально, все хозяева выиграли. Надеюсь в этом туре будет интрига и неожиданности.
Ответ гилберт
очень хорошо и толсто, прям блестяще
