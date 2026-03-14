Кубок шести наций. 5-й тур. Ирландия обыграла Шотландию, Уэльс победил Италию, Франция против Англии

14 марта пройдут матчи пятого тура Кубка шести наций по регби. Кубок шести наций 5-й тур 14 марта Дублин, Ирландия Ирландия – Шотландия – 43:21 (19:7) Кардифф, Уэльс Уэльс – Италия – 31:17 (21:0) Париж, Франция Франция – Англия – 23.10 Турнирное положение : Ирландия – 19 очков (5 игр), Франция – 16 (4), Шотландия – 16 (5), Италия – 9 (5), Англия – 6 (4), Уэльс – 6 (5). ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.