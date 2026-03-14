Кубок шести наций. 5-й тур. Ирландия обыграла Шотландию, Уэльс победил Италию, Франция против Англии
Франция сыграет с Англией в пятом туре Кубка шести наций по регби.
14 марта пройдут матчи пятого тура Кубка шести наций по регби.
Кубок шести наций
5-й тур
14 марта
Дублин, Ирландия
Ирландия – Шотландия – 43:21 (19:7)
Кардифф, Уэльс
Уэльс – Италия – 31:17 (21:0)
Париж, Франция
Франция – Англия – 23.10
Турнирное положение: Ирландия – 19 очков (5 игр), Франция – 16 (4), Шотландия – 16 (5), Италия – 9 (5), Англия – 6 (4), Уэльс – 6 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Рекомендуем
Обе команды сильно прибавили по ходу турнира, сделав выводы из собственных ошибок.
Англичане сыграли свой лучший матч в турнире, но их в очередной раз подвели необязательные нарушения.