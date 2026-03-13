WADA заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии

WADA заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии (GADA).

Ранее WADA и Всемирная федерации регби (World Rugby) провели совместное расследование, которое подтвердило нарушения антидопинговых правил шестью игроками и одним членом вспомогательного персонала сборной Грузии по регби. Отмечается, что они подменяли допинг-пробы.

«То, что происходит в грузинском регби, возмутительно и вызывает шок. Это еще не конец истории, поскольку сейчас проводится более тщательное расследование в отношении грузинского спорта.

WADA довело результаты операции «Обсидиан» до сведения правительства Грузии, чтобы оно приняло меры в отношении антидопингового агентства.

WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны провести кардинальные изменения», – сказал глава WADA Витольд Банька.

В качестве последующих мер WADA изъяло образцы, взятые у грузинских спортсменов из других видов спорта. В настоящее время проводится экспертная проверка биологических паспортов спортсменов, связанных с этими образцами.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Стоило грузинам отказаться от открытия второго фронта против России и избрать неудобную для запада власть, так сразу появились вопросы к Антидопинговому агентству Грузии. Подменяют допинг-пробы все. "Помогают" своим спортсменам все. Покрывают своих спортсменов все. Но вопросы возникают только к тем, кто ведет суверенную политику и не пляшет под дудку запада.
Стоило грузинам отказаться от открытия второго фронта против России и избрать неудобную для запада власть, так сразу появились вопросы к Антидопинговому агентству Грузии. Подменяют допинг-пробы все. "Помогают" своим спортсменам все. Покрывают своих спортсменов все. Но вопросы возникают только к тем, кто ведет суверенную политику и не пляшет под дудку запада.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Факты.
Главный свидетель - Григорий Родченшвили?
Главный свидетель - Григорий Родченшвили?
Ахаха, зачёт 👍
Главный свидетель - Григорий Родченшвили?
Гия Родченшвили
Вот как стали сомневаться в «демократии», так сразу и прилетело от ВАДА.
Вот как стали сомневаться в «демократии», так сразу и прилетело от ВАДА.
Ну прикинь, так совпало © 🤣
Недостаточно демократии видимо в Грузии.
Видимо теперь допинг будут находить у всех несогласных с политикой партии, Венгрия на очереди походу))
Видимо теперь допинг будут находить у всех несогласных с политикой партии, Венгрия на очереди походу))
Если орбан умудрится переизбраться, то к бабке не ходи.
Что-то я не удивлен. Неправильный премьер-министр непременно обуславливает появление неправильных регбистов. Это же аксиома.
Что-то я не удивлен. Неправильный премьер-министр непременно обуславливает появление неправильных регбистов. Это же аксиома.
Удивительно как ещё не обвинили Кобахидзе что ест младенцев на пару с Путиным)
Удивительно как ещё не обвинили Кобахидзе что ест младенцев на пару с Путиным)
Еще не вечер.
Теперь грузины дырок насверлили?
Теперь грузины дырок насверлили?
Натыкали
Ну логично все. Страна отказывается воевать с Россией. Более того, взят курс на сближение с нами. Логичный итог
Ну логично все. Страна отказывается воевать с Россией. Более того, взят курс на сближение с нами. Логичный итог
Сближение пока есть Абхазия с Южной Осетией - очень вряд ли. А вот то, насколько у них адекватные ребята пришли к власти, - респект.
Ну логично все. Страна отказывается воевать с Россией. Более того, взят курс на сближение с нами. Логичный итог
Там скорее нейтралитет, что заслуживает уважения.
Перевод на человеческий: вы недостаточно лояльны политике Запада, нужно меньше контактировать с Россией.
Перевод на человеческий: вы недостаточно лояльны политике Запада, нужно меньше контактировать с Россией.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Он сейчас всерьёз про белорусов спрашивает? Или он не в курсе??
А к Американцам как доверяют выданным ТИ их врачами и часто что-то не тем кто в хвосте таблицы а тем кто блещет )?
А к Американцам как доверяют выданным ТИ их врачами и часто что-то не тем кто в хвосте таблицы а тем кто блещет )?
Врачи не выдают ТИ, ни их, ни наши
Врачи не выдают ТИ, ни их, ни наши
Ну кто-то же от медицины я думал должен ну по простому скажу подтверждать что да этому человеку необходимо это конкретное лекарство , не так работает ?
