WADA заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии (GADA).
Ранее WADA и Всемирная федерации регби (World Rugby) провели совместное расследование, которое подтвердило нарушения антидопинговых правил шестью игроками и одним членом вспомогательного персонала сборной Грузии по регби. Отмечается, что они подменяли допинг-пробы.
«То, что происходит в грузинском регби, возмутительно и вызывает шок. Это еще не конец истории, поскольку сейчас проводится более тщательное расследование в отношении грузинского спорта.
WADA довело результаты операции «Обсидиан» до сведения правительства Грузии, чтобы оно приняло меры в отношении антидопингового агентства.
WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны провести кардинальные изменения», – сказал глава WADA Витольд Банька.
В качестве последующих мер WADA изъяло образцы, взятые у грузинских спортсменов из других видов спорта. В настоящее время проводится экспертная проверка биологических паспортов спортсменов, связанных с этими образцами.