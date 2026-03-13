WADA заявило об утрате доверия к Антидопинговому агентству Грузии.

Ранее WADA и Всемирная федерации регби (World Rugby) провели совместное расследование, которое подтвердило нарушения антидопинговых правил шестью игроками и одним членом вспомогательного персонала сборной Грузии по регби. Отмечается, что они подменяли допинг-пробы.

«То, что происходит в грузинском регби, возмутительно и вызывает шок. Это еще не конец истории, поскольку сейчас проводится более тщательное расследование в отношении грузинского спорта.

WADA довело результаты операции «Обсидиан» до сведения правительства Грузии, чтобы оно приняло меры в отношении антидопингового агентства.

WADA утратило доверие к антидопинговой программе GADA, и теперь соответствующие органы должны провести кардинальные изменения», – сказал глава WADA Витольд Банька.

В качестве последующих мер WADA изъяло образцы, взятые у грузинских спортсменов из других видов спорта. В настоящее время проводится экспертная проверка биологических паспортов спортсменов, связанных с этими образцами.