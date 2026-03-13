Южноафриканец Андрис Беккер стал тренером по нападающим в «Стреле-Ак Барс».

Южноафриканский специалист Андрис Беккер стал тренером по нападающим в казанской «Стреле-Ак Барс».

Беккер родился 5 декабря 1983 года в Кейптауне (ЮАР). Выступал на позиции замка, он самый высокий игрок в истории «Спрингбокс» – 211 см. В профессиональной карьере играл за команды «Стормерс» (104 матча, 75 очков) и «Кобелько Стилерс» (42 матча, 70 очков).

В составе сборной ЮАР по регби дебютировал в 2008 году в матче против Уэльса. Всего за «Спрингбокс» Беккер провел 29 игр и занес одну попытку. Завершил игровую карьеру в 2018 году.

В качестве тренера схватки работал в южноафриканском клубе «Буллз» с 2023 по 2025 год.

Ранее тренером нападающих в «Стреле-Ак Барс» был Гари Бота.

«История о моем переходе в клуб началась с разговора. Я знаю Джейпи Нила ещё по играм друг против друга много лет назад. Наша встреча с ним и Альфредом Хисамовым получилась именно такой, каким и должен быть настоящий диалог – открытым и честным.

Для меня этот переезд – не просто работа, это возможность учиться и расти в новом месте, с новыми людьми», – рассказал Андрис Беккер.