United Rugby Championship. Перенесенные матчи. «Коннахт» обыграл «Скарлетс», «Эдинбург» уступил «Ольстеру»
13 марта на турнире United Rugby Championship прошли перенесенные матчи 2-го тура.
2-й тур
Коннахт – Скарлетс – 31:14 (12:0)
Эдинбург – Ольстер – 19:40 (19:14)
Турнирное положение: Глазго – 45 очков (12 игр), Ленстер – 41 (12), Ольстер – 40 (12), Кардифф Блюз – 40 (12), Манстер – 39 (12), Стормерс – 36 (11), Лайонс – 33 (12), Буллс – 29 (11), Коннахт – 29 (12), Оспрейс – 29 (12), Шаркс – 24 (12), Эдинбург – 23 (12), Бенеттон – 23 (12), Дрэгонс – 20 (12), Скарлетс – 16 (12), Дзебре – 12 (12).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
